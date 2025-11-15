Nicuşor Dan: "Biserica ne poate arăta calea spre renaștere și reconstrucţie"

Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că biserica poate oferi societății calea spre renaștere și reconstrucție, prin valorile și exemplele sale vii. Mesajul a fost transmis cu prilejul înscăunării la Blaj a Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Şeful statului a subliniat rolul bisericii în promovarea credinței, dialogului și solidarității de-a lungul istoriei.

Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție, într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, a afirmat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, într-un mesaj adresat cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, potrivit Agerpres.

"Transmit gânduri bune și calde salutări întregii comunități a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, în această zi încărcată de emoție în care este celebrată, la Blaj, înscăunarea noului Arhiepiscop Major. Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice din România și, totodată, moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român", a transmis Nicușor Dan.

El a subliniat că se va continua astfel, prin implicarea noului Arhiepiscop Major, onoranta tradiție a preoților și a ierarhilor Bisericii care au condus, cu jertfă și înțelepciune, comunitatea greco-catolică din țara noastră, contribuind la dezvoltarea întregii noastre națiuni, nu doar în timp de pace, ci și în perioade de grele încercări.

"De la episcopii martiri Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, până la generația care a reînviat Biserica Greco-Catolică după 1989, Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii, o Biserică deschisă dialogului, fidelă Evangheliei și slujirii semenilor", a afirmat Nicușor Dan.

Reunind moștenirea latină și bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală și culturală, în care valorile credinței creștine au susținut spiritul civic și conștiința europenității noastre, a spus el.

"Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura față de tradiția și de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor și a reperelor. De aceea, această misiune trebuie să continue cu noile generații de credincioși și cetățeni, care să ducă mai departe valorile cultivate de Biserică în familie și societate: libertatea, adevărul, demnitatea, curajul credinței, integritatea morală, solidaritatea și caritatea", a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a punctat că fiecare prilej de recunoaștere a Bisericii greco-catolice reprezintă o reîntregire a memoriei noastre naționale.

"În școlile Blajului s-au născut educatori, teologi, oameni de cultură și elite politice care și-au dedicat toate eforturile afirmării noastre ca națiune unită, matură și demnă, fidelă vocației democratice și valorilor umaniste. Deși asupra acestei Biserici s-au abătut suferințe greu de imaginat, ea a rezistat datorită credinței și jertfei, continuând să lumineze în întunericul persecuțiilor, al interdicțiilor și al deposedărilor. Preoții au slujit în clandestinitate, ca bunicul Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, credincioșii greco-catolici au continuat să-și practice credința și să-și onoreze tradiția spirituală, aducând în societate un model al rezistenței pașnice, în numele iubirii pentru semeni", a mai afirmat șeful statului.

Acesta a evidențiat contribuția adusă de Biserica Greco-Catolică în societatea românească după anul 1989.

"După tragicele evenimente din 1989 și redobândirea libertății, Biserica Greco-Catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros, în raport cu instituțiile statului și cu toate cultele religioase, reafirmând spiritul autentic al fraternității și al unității între creștini, și, mai presus de toate, puterea de a ierta. Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție", a subliniat Nicușor Dan.

