Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan: "România poate deveni un hub de inovaţie şi producţie în industria de apărare din Europa"

Președintele Nicușor Dan spune, luni, că investițiile germane, expertiza românească și contextul strategic european creează șansa reală ca România să devină un centru de inovație și producție în industria de apărare din Europa de Sud-Est.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 11:28
Nicuşor Dan: "România poate deveni un centru de inovaţie şi producţie în industria de apărare din Europa" Nicuşor Dan: "România poate deveni un centru de inovaţie şi producţie în industria de apărare din Europa" - Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a deschis Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a subliniat potențialul uriaș al colaborării dintre cele două țări și rolul strategic pe care România îl poate juca în industria europeană de apărare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Președintele a vorbit despre contextul european actual, în care industria de apărare trebuie accelerată, transformând o situație nedorită într-o oportunitate majoră pentru România. A dat exemplul investiției Rheinmetall în fabrica de pulberi, despre care a spus că va genera lanțuri locale de aprovizionare și transfer de tehnologie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicușor Dan a argumentat că România are toate premisele pentru a deveni un hub de inovație și producție în domeniul apărării în Europa de Sud-Est. A enumerat tradiția industrială, forța de muncă calificată, progresul tehnologic și experiența acumulată în sectorul auto, a cărei expertiză este tot mai relevantă pentru cerințele actuale ale industriei de apărare.

Un alt avantaj îl reprezintă infrastructura moștenită de la vechile fabrici de profil, care permite dezvoltarea accelerată a unor facilități noi, fără a porni de la zero.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan europa centru inovatie aparare
Înapoi la Homepage
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică?
Observator » Evenimente » Nicuşor Dan: "România poate deveni un hub de inovaţie şi producţie în industria de apărare din Europa"