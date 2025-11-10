Nicuşor Dan: "România poate deveni un hub de inovaţie şi producţie în industria de apărare din Europa"

Președintele Nicușor Dan spune, luni, că investițiile germane, expertiza românească și contextul strategic european creează șansa reală ca România să devină un centru de inovație și producție în industria de apărare din Europa de Sud-Est.

Nicuşor Dan: "România poate deveni un centru de inovaţie şi producţie în industria de apărare din Europa" - Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a deschis Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a subliniat potențialul uriaș al colaborării dintre cele două țări și rolul strategic pe care România îl poate juca în industria europeană de apărare.

Președintele a vorbit despre contextul european actual, în care industria de apărare trebuie accelerată, transformând o situație nedorită într-o oportunitate majoră pentru România. A dat exemplul investiției Rheinmetall în fabrica de pulberi, despre care a spus că va genera lanțuri locale de aprovizionare și transfer de tehnologie.

Nicușor Dan a argumentat că România are toate premisele pentru a deveni un hub de inovație și producție în domeniul apărării în Europa de Sud-Est. A enumerat tradiția industrială, forța de muncă calificată, progresul tehnologic și experiența acumulată în sectorul auto, a cărei expertiză este tot mai relevantă pentru cerințele actuale ale industriei de apărare.

Un alt avantaj îl reprezintă infrastructura moștenită de la vechile fabrici de profil, care permite dezvoltarea accelerată a unor facilități noi, fără a porni de la zero.

