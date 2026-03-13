Volodimir Zelenski s-a întors ieri la Bucureşti după doi ani şi jumătate şi a semnat un parteneriat strategic cu Nicuşor Dan. România şi Ucraina vor produce împreună drone militare, vor colabora economic şi pentru securitatea ambelor părţi. În plus, am obţinut asigurări că nu va fi eliminat învăţământul în limba română peste graniţă. În cadrul vizitei, preşedintele ucrainean s-a întâlnit şi cu Ilie Bolojan şi a vizitat, alături de ministrul Apărării, baza aeriană de la Borcea, unde se antrenează piloţii ucraineni de F-16.

Volodimir Zelenski a fost primit cu garda de onoare la Palatul Cotroceni. A ascultat imnul Ucrainei cu mâna la inimă şi a respectat protocolul oficial.

Cei doi şefi de stat au discutat aproape o oră, iar la final au semnat parteneriatul strategic dintre România şi Ucraina, care prevede cooperarea în industria de apărare şi producţia comună de drone. Ucrainenii ne vor oferi tehnologie şi informaţii despre aparatele de zbor fără pilot folosite de ei în războiul cu Rusia. Documentul vorbeşte şi despre interconectarea în domeniul energetic, prin linii de înaltă tensiune între Suceava şi Cernăuţi.

"Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că, istoric, a existat neîncredere între ţările noastre. Această neîncredere s-a evaporat. […] Momentul de azi este un moment în care cele două ţări îşi asumă încrederea reciprocă", a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

"România, împreună cu alte state, ne-a ajutat să ne apărăm cetăţenii. Vrem extinderea colaborării noastre pentru a ne apăra de toate pericolele care pot apărea din partea Rusiei", a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Zelenski, discuţii cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan

Discuţiile dintre cei doi şefi de stat au vizat şi minoritatea română din Ucraina. Zelenski a promis că nu se va atinge de învăţământul în limba română.

"Ucraina are o reformă a educaţiei în care, în linii mari, comasează şcoli şi, din perspectiva acestui document, face o excepţie pentru minorităţi", a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

După discuţiile prelungite, Nicuşor Dan l-a invitat la prânz pe Zelenski, apoi preşedintele Ucrainei a mers la guvern, unde îl aştepta premierul Ilie Bolojan.

Cei doi oficiali au discutat despre posibilităţile prin care România ar putea contribui la procesul de reconstrucţie a Ucrainei. În cadrul discuţiilor, Guvernul României şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini renovarea şcolilor în care învaţă copiii care aparţin comunităţii româneşti din Ucraina.

"Comunitatea românească din Ucraina şi cea ucraineană din România sunt punţi de legătură între ţările noastre", a spus premierul României, Ilie Bolojan.

Întâlnirea a iscat şi controverse. Jurnaliştii ucraineni au avut acces în incinta guvernului, în timp ce presa din România a filmat peste gardul Palatului Victoria.

Ilie Bolojan: Din considerente de securitate, din considerente protocolare.

Jurnalist: De ce a fost această dublă măsură? […] Nu mi-aţi răspuns la întrebare.

Ilie Bolojan: Vă mulţumesc pentru participarea la această conferinţă de presă.

La finalul vizitei, Volodimir Zelenski şi ministrul Apărării, Radu Miruţă, au vizitat joi Baza 86 Aeriană de la Borcea, unde s-au întâlnit cu personalul şi cursanţii ucraineni ai Centrului de Instruire F-16 din România.

Zelenski a mulţumit României şi aliaţilor

Zelenski a mulţumit României şi ţărilor care au contribuit la apărarea Ucrainei.

"Mulţumesc României, instructorilor de la centru şi tuturor celor care ne ajută să ne apărăm şi să contracarăm teroarea rusească. Vom fi mereu recunoscători Statelor Unite", a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Armata a luat măsuri speciale de securitate în timpul vizitei lui Zelenski: a activat sistemele antiaeriene Patriot odată cu aterizarea la Otopeni a preşedintelui ucrainean, pentru a preveni orice atac cu rachetă.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰