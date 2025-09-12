Un cetățean nigerian de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a violat o femeie care practica prostituția într-un imobil din Sectorul 6 al Capitalei, scrie Mediafax. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi agresat victima după ce aceasta i-a cerut să plece pentru că nu a plătit în avans, ar fi distrus telefonul acesteia și a refuzat să părăsească locuința.

Nigerian, arestat în Bucureşti după ce ar fi violat o prostituată. Femeia a refuzat să-l primească fără plată - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat, cetățean nigerian în vârstă de 30 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, distrugere şi violare de domiciliu.

Nigerianul a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, de către judecătorul de drepturi şi libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 București.

Bărbatul s-a năpustit asupra ei după ce a fost refuzat

Bărbatul este acuzat că, luni, în 8 septembrie, a mers la imobilul din sectorul 6, unde o femeie practica prostituția. Întrucât femeia i-a solicitat să părăsească imobilul înainte de a întreține cu el acte sexuale, pentru că nigerianul nu a reuşit să achite în avans contravaloarea serviciilor, acesta a exercitat acte de violență împotriva prostituatei, în scopul de a o constrânge. Astfel, a strâns-o de gât şi de mâini şi a împins-o în pat, după care a întreținut un raport sexual neconsimțit cu aceasta.

La aceeași dată. în timp ce se afla în imobilul femeii, bărbatul a refuzat să părăsească imobilul la solicitarea repetată şi expresă a acesteia.

Totodată, nigerianul a aruncat pe podea telefonul aparținând femeii, provocându-i distrugeri prin spargerea carcasei spate şi a display-ului.

În continuare, cercetările sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB – Poliția Sectorului 6 – Serviciul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.

