Femeie lovită de TIR în Sectorul 4 al Capitalei. Victima a ajuns la spital, iar traficul a fost restricţionat

Accident grav luni dimineaţă în Sectorul 4 al Capitalei. O femeie de 58 de ani a fost lovită de un TIR condus de un tânăr de 28 de ani, pe strada Sergent Ion Iriceanu. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar circulaţia a fost restricţionată pe sensul dinspre Şoseaua Berceni către Şoseaua Olteniţei.

Accidentul a avut loc pe strada Sergent Ion Iriceanu din Sectorul 4 al Bucureștiului. Brigada Rutieră a fost anunțată printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 07:35.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de polițiști, un tânăr de 28 de ani conducea un autotren pe strada Sergent Ion Iriceanu, deplasându-se dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței.

În momentul în care a ajuns în dreptul imobilului cu numărul 2, vehiculul a surprins și accidentat o femeie de 58 de ani care se afla în calitate de pieton.

Articolul continuă după reclamă

Femeia de 58 de ani a fost transportată la spital

Circumstanțele exacte în care s-a produs impactul nu au fost stabilite deocamdată, acestea urmând să fie clarificate în cadrul cercetărilor efectuate de polițiști.

În urma accidentului, femeia a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Șoferul autotrenului a fost verificat de polițiști cu aparatura din dotare. Testările au indicat valoarea zero în cazul consumului de alcool, respectiv rezultat negativ la cealaltă verificare efectuată de agenții rutieri.

Trafic restricţionat în Sectorul 4, după accident

Polițiștii efectuează cercetări la locul accidentului pentru a determina cu exactitate cauzele și împrejurările în care femeia a fost lovită.

Din cauza intervenției și a investigațiilor desfășurate în zonă, circulația rutieră este restricționată pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Berceni către Șoseaua Olteniței.

Șoferii care circulă luni dimineață prin această parte a Sectorului 4 trebuie să ia în calcul restricțiile și posibilele întârzieri generate de cercetarea efectuată la fața locului.