Bojana Popović şi-a încheiat colaborarea cu CSM Bucureşti. Iulia Curea preia postul de antrenor principal

CSM Bucureşti şi Bojana Popović au decis, de comun acord, încheierea colaborării, aceasta urmând să îşi termine activitatea în cadrul clubului în calitate de antrenor al echipei de handbal feminin.

Decizia vine în contextul rezultatelor din ultima perioadă, care nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor şi al obiectivelor de performanţă ale clubului.

Bojana Popović (47 de ani) a preluat conducerea tehnică a echipei bucureştene în noiembrie 2025.

Iulia Curea preia funcţia de antrenor principal al echipei. Legătura sa cu CSM Bucureşti şi activitatea din cadrul colectivului tehnic îi oferă o bună cunoaştere a lotului, a identităţii clubului şi a aşteptărilor care însoţesc această responsabilitate.

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”Clubul oferă sprijin Iuliei Curea şi colectivului tehnic pentru pregătirea echipei şi îndeplinirea obiectivelor din competiţiile interne şi europene”, a anunţat CSM Bucureşti.

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"CSM București și Bojana Popović au decis, de comun acord, încheierea colaborării, aceasta urmând să își încheie activitatea în cadrul clubului în calitate de antrenor al echipei de handbal feminin.

Clubul îi mulțumește Bojanei Popović pentru activitatea desfășurată.

Decizia vine în contextul rezultatelor din ultima perioadă, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și al obiectivelor de performanță ale clubului.

Iulia Curea preia funcția de antrenor principal al echipei. Legătura sa cu CSM București și activitatea din cadrul colectivului tehnic îi oferă o bună cunoaștere a lotului, a identității clubului și a așteptărilor care însoțesc această responsabilitate. Clubul oferă sprijin Iuliei Curea și colectivului tehnic pentru pregătirea echipei și îndeplinirea obiectivelor din competițiile interne și europene.", se arată în comunicatul oficial transmis de CSM Bucureşti.