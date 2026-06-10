Când un copil de doi ani moare de foame, fraţii lui sunt găsiţi şi ei la limita supravieţuirii în casă, iar mama - singură şi prăbuşită psihic, întrebarea este: unde a fost statul? Ce a făcut sistemul de asistenţă socială? În loc de sprijin, vizite periodice și ajutor psihologic, familia a primit doar ignoranță. Situaţia a fost descoperită mult prea târziu, abia după ce o rudă, plecată la muncă în străinătate, a cerut ajutorul la 112. Copiii aveau nevoi speciale, erau bolnavi şi malnutriţi, cu toate acestea nimeni nu s-a interesat de soarta lor. Inclusiv mama a fost găsită într-o depresie severă şi automutilată.

Noi detalii în cazul copilului mort de foame în Galaţi. Tatăl plecat în străinătate ar fi alertat poliţia

Reprezentanţii Protecţiei Copilului Galaţi spun că familia în care un copil de 2 ani a fost găsit mort nu figura în evidenţele instituţiei. Autorităţile au aflat despre caz abia miercuri, după intervenţia poliţiştilor şi a pompierilor la apartamentul în care locuia mama cu cei trei copii.

Tragedia s-a petrecut într-un bloc din Galaţi, la etajul 2. Apelul la 112 ar fi fost făcut de partenerul femeii, aflat în străinătate, după ce nu a mai reuşit să ia legătura cu aceasta.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au găsit uşa apartamentului încuiată şi au cerut sprijin pentru a intra în locuinţă. După ce uşa a fost spartă, anchetatorii au descoperit copilul de 2 ani mort în sufragerie.

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În dormitor se aflau mama şi ceilalţi doi copii, toţi în stare gravă. Cei doi minori prezentau semne de subnutriţie, iar femeia, potrivit primelor informaţii, se afla într-o stare psihică extrem de fragilă. Lângă ea, pe podea, ar fi fost găsit un cuţit, iar femeia prezenta urme de violenţă, existând suspiciunea că s-ar fi automutilat.

Mama şi cei doi copii au fost transportaţi la spital. Minorii sunt internaţi la Spitalul de Urgenţă pentru Copii din Galaţi, iar după ce starea lor va permite externarea, vor fi luaţi în grija statului. Reprezentanţii Protecţiei Copilului spun că vor fi duşi la un asistent maternal, până când va fi identificată familia extinsă.

Ancheta este în desfăşurare, iar poliţiştii criminalişti au făcut cercetări la faţa locului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca procurorii să stabilească împrejurările exacte în care a murit copilul şi ce măsuri vor fi luate în privinţa mamei de 22 de ani.

Femeia locuia în apartamentul respectiv de aproximativ două luni. Mai mulţi vecini spun că nu au văzut-o aproape deloc în această perioadă. Unii susţin că au zărit-o doar de câteva ori în faţa blocului, fără copii, şi că părea pierdută şi avea un comportament ciudat.

Cazul cutremurător vine la aproximativ doi ani după o altă tragedie care a şocat Galaţiul, când o fetiţă de 7 ani a fost ucisă de propria mamă.