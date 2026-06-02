Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, respinge acuzațiile formulate de DNA, susținând că nu a comis fapte de corupție și că nu a fost implicat, direct sau indirect, în astfel de activități. Acesta afirmă că are încredere că adevărul va reieși din analiza probelor, dar ridică semne de întrebare cu privire la momentul în care au fost făcute acuzațiile, într-un context pe care îl consideră sensibil. Generalul subliniază, totodată, că va colabora cu ancheta, în timp ce își apără reputația și imaginea instituției pe care o conduce.

Gheorghiță Vlad, despre acuzaţiile DNA. "Nu am săvârşit fapte de corupţie. Momentul ales, cel puţin curios" - Facebook / Gheorghita Vlad

"Resping categoric acuzaţiile care mi-au fost aduse şi afirm fără echivoc că nu am săvârşit nicio faptă de corupţie şi nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activităţi care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte. Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor şi a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puţin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzaţii, în condiţiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil şi complex la nivel naţional", a arătat generalul Gheorghiţă Vlad, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, sub conducerea sa, Armata Română şi-a consolidat rolul, capacitatea operaţională şi credibilitatea, devenind un reper de stabilitate şi profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale.

"Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituţiei Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depăşesc persoana mea şi riscă să afecteze încrederea publică într-o instituţie esenţială pentru apărarea ţării şi siguranţa cetăţenilor. Întreaga mea activitate profesională şi publică a fost guvernată de respectarea legii, a principiilor integrităţii, responsabilităţii şi serviciului faţă de interesul public. Aceste valori mi-au călăuzit cariera până astăzi şi vor continua să îmi ghideze conduita şi în viitor", a subliniat generalul.

Articolul continuă după reclamă

El a menţionat că va sprijini ancheta, dar va apăra adevărul, propria reputaţie şi imaginea instituţiei.

"Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare şi mă voi pune la dispoziţia acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situaţiei. În acelaşi timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputaţiei mele şi, mai ales, a imaginii şi credibilităţii instituţiei pe care o conduc. În contextul complex şi tensionat pe care îl traversăm, consider că protejarea încrederii publice în instituţiile fundamentale ale statului reprezintă o responsabilitate care trebuie exercitată cu maximă seriozitate şi echilibru. Sunt convins că faptele şi adevărul vor prevala", a conchis Gheorghiţă Vlad.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Şeful statului major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost audiat marţi, la DNA militar. MApN a transmis că DNA desfăşoară activităţi specifice de verificare, iar Statul Major al Apărării cooperează pe deplin cu autorităţile abilitate. Conform DNA, Gheorghiţă Vlad este suspectat de complicitate la uzurparea funcţiei, într-un dosar privind emiterea unui ordin în baza căruia numărul locurilor finanţate de la buget pentru Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, a fost suplimentat cu 20, beneficiari fiind candidaţi admişi iniţial pe locurile cu taxă. Conform DNA, urma ca, "la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidaţi să fie încadraţi pe posturi de ofiţer, la Ministerul Apărării Naţionale".

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰