Generalii României nu cad pe front, cad în anchetele DNA. Este cutremur în Armata Română după ce nimeni altul decât Şeful Armatei Române, cel care este şeful Statului Major al Apărării, cel care conduce zecile de mii de militari şi are în grijă aparatură şi tehnică militară de miliarde de euro, a fost pus sub acuzare pentru complicitate la uzurparea funcţiei. Şi-a ajutat un coleg, tot general, să-şi bage fiica la facultate. Cu ajutorul unui alt general. În timp ce la graniţă e război, iar românii plătesc cu tăieri înzestrarea armatei, în tot acest timp, floarea Armatei, avea alte treburi.

Totul a început în vara anului trecut, când generalul cu 4 stele a făcut demersuri pentru a suplimenta locurile la buget la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Capitală.

În acest demers Gheorghiţă Vlad a fost ajutat de generalul Iulian Berdilă, care ar fi semnat această adresă pentru suplimentarea locurilor alocate MapN.

Ministerul Apărării poate avea alocate în cadrul mai multor universităţi din ţară locuri separte la buget pentru care studenţii nu plătesc pe perioada cursurilor. La final, aceştia au şansa de a fi înrolaţi în sistem.

Articolul continuă după reclamă

Generalul Gheorghiţă, şeful Statului Major, a luat aresa semnată de generalul Berdilă şi a trimis-o mai departe către Ministerul Educaţiei care a aprobat solicitarea şi astfel au fost bugetate încă 20 de locuri.

Studenţii care erau printre primele locuri la taxă au reuşit astfel să treacă la buget. Printre beneficiari ar fi fiica unui alt general.

Gheorghiţă Vlad este anchetat pentru infracţiunea de uzurpare a funcţiei.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰