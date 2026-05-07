RO-Alert în Tulcea: risc de cădere a unor bucăţi de drone din spaţiul aerian. Recomandările autorităţilor

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a transmis joi dimineaţă un nou mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului, avertizând asupra riscului de cădere a unor obiecte din spaţiul aerian. Autorităţile le recomandă oamenilor să rămână calmi şi să urmeze indicaţiile oficiale.

"Astăzi, în jurul orei 08:40, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Mesajul are rolul de informare şi avertizare a populaţiei din zonele vizate, în vederea adoptării măsurilor de protecţie şi siguranţă", anunţă ISU Tulcea.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea recomandă cetăţenilor să îşi păstreze calmul şi să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale, precum şi indicaţiile autorităţilor.

