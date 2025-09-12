Veşti bune pentru iubitorii de munte. Lucrările de înlocuire a instalației de telecabină de pe Tâmpa sunt pe ultima sută de metri. Au fost schimbate cablurile, toate sistemele de la capetele liniei, iar noile cabine sunt cu adevărat spectaculoase. Tehnicienii se ocupă acum de ultimele detalii, ca turiştii să se poată bucura cât mai repede panorama superbă.

Pentru acces facil şi peisaje care taie răsuflarea oricui, cabinele de pe Tâmpa au fost construite după cele mai noi trenduri. Noul sistem modernizat păstrază, însă, şi din tradiţie.

Noua telecabină are o capacitate de transport de până la 500 de persoane pe oră, pe sens şi e total diferită de vechea telecabină. Are geamurile mari, astfel încât şi persoanele mai scunde să se poată bucura de spectacolul Braşovului văzut de la înălţime.

"Noua instalaţie e din Elveţia. Capacitate în telecabină 25 de persoane, viteză de 8 metri pe secundă. E ceva nou pentru Braşov, un lucru foarte bun din punctul meu de vedere ţinând cont că va funcţiona, mă gândesc eu, că şi noaptea", a declarat Cătălin Panait, şef de instalaţie.

Lucrările au început cu aproximativ un an în urmă şi au costat nu mai puţin de 11 milioane de euro. O investiţie bună, spun turiştii care abia aşteaptă să testeze noile cabine.

Cei care îşi doresc să să se plimbe cu noile telecabine de pe Tâmpa mai au puţin de aşteptat. Noua linie se deschide publicului după finisaje și teste făcute de autorități la jumătatea lunii octombrie.

