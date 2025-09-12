Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Noua telecabină de pe Tâmpa e aproape gata, modernizată cu 11 milioane €. Când va fi dată în folosinţă

Veşti bune pentru iubitorii de munte. Lucrările de înlocuire a instalației de telecabină de pe Tâmpa sunt pe ultima sută de metri. Au fost schimbate cablurile, toate sistemele de la capetele liniei, iar noile cabine sunt cu adevărat spectaculoase. Tehnicienii se ocupă acum de ultimele detalii, ca turiştii să se poată bucura cât mai repede panorama superbă.

de Claudiu Loghin

la 12.09.2025 , 07:49

Pentru acces facil şi peisaje care taie răsuflarea oricui, cabinele de pe Tâmpa au fost construite după cele mai noi trenduri. Noul sistem modernizat păstrază, însă, şi din tradiţie.

Noua telecabină are o capacitate de transport de până la 500 de persoane pe oră, pe sens şi e total diferită de vechea telecabină. Are geamurile mari, astfel încât şi persoanele mai scunde să se poată bucura de spectacolul Braşovului văzut de la înălţime.

"Noua instalaţie e din Elveţia. Capacitate în telecabină 25 de persoane, viteză de 8 metri pe secundă. E ceva nou pentru Braşov, un lucru foarte bun din punctul meu de vedere ţinând cont că va funcţiona, mă gândesc eu, că şi noaptea", a declarat Cătălin Panait, şef de instalaţie.

Articolul continuă după reclamă

Lucrările au început cu aproximativ un an în urmă şi au costat nu mai puţin de 11 milioane de euro. O investiţie bună, spun turiştii care abia aşteaptă să testeze noile cabine.

Cei care îşi doresc să să se plimbe cu noile telecabine de pe Tâmpa mai au puţin de aşteptat. Noua linie se deschide publicului după finisaje și teste făcute de autorități la jumătatea lunii octombrie.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

telecabina brasov tampa
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația?
Observator » Evenimente » Noua telecabină de pe Tâmpa e aproape gata, modernizată cu 11 milioane €. Când va fi dată în folosinţă