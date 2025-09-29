Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a făcut apel, miercurea trecută, la întreaga comunitate de studenţi să protesteze pe 29 septembrie, începând cu ora 16:00, în Piaţa Victoriei, ca reacţie la actele normative care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare ale căror prevederi "afectează negativ" calitatea actului educaţional şi "restrâng" accesul la învăţământ.

"ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României", a scris ANOSR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit organizaţiei, tăierea facilităţilor de transport şi din fondul de burse are un impact economic infim, însă produce efecte negative din punct de vedere social, afectând, în special, studenţii aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile.

În opinia ANOSR, aceste tăieri nu fac altceva decât să sporească şi să încurajeze studenţii care nu îşi permit să se întreţină la studii să abandoneze sistemul de învăţământ superior.

