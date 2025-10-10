Cortina dezvăluie un scandal răsunător la treatrul din Suceava! Abia numit, directorul este acuzat că a câştigat postul cu un proiect copiat după cel scris de managerul teatrului din Piteşti. S-ar fi dat de gol pentru că ar fi copiat o frază în care apărea <judeţul Argeş>. Actorul neagă, însă, şi dă de înţeles că el este de fapt victima.

Subiectul scandalului este actorul Adrian Păduraru, cu o carieră de peste 40 de ani, şi cunoscut din filmul "Declaraţie de dragoste", care a avut un succes uriaş la public. El a ajuns directorul teatrului "Matei Vişniec" după ce proiectul lui de management, prezentat Consiliului Local Suceava, a fost notat cu 9,75.

Jurnaliştii locali susţin, însă, că documentul de 60 de pagini are file întregi copiate dintr-un proiect de management redactat în 2021 de teatrul "Alexandru Davila" din Piteşti.

Păduraru ar fi schimbat doar nume de instituţii şi regiuni geografice, pentru a-l adapta la Suceava. Iar într-unul dintre pasaje a lăsat chiar referirile originale la judeţul Argeş. Directorul respinge toate acuzaţiile.

Contracandidatul lui, care a piedut concursul, aşteaptă acum următorul examen.

Jurnaliştii din Suceava cer acum reluarea concursului pentru postul de director.

