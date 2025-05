"Nu am sesizat dacă mai are ochi". Imagini crunte dintr-un azil al groazei descoperit la Botoşani. Pacienţii ar fi primit medicamente şi alimente expirate

"O beneficiară are nişte răni îngrozitoare la faţă, la ochi. Nu am sesizat exact dacă mai are ochii sau nu". Este doar una dintre descoperirile şocante făcute de inspectorii Consiliului de Monitorizare la Dorohoi. Locul care ar trebui să le facă bătrâneţea mai uşoară s-a transformat într-un azil al groazei pentru 72 de beneficiari ai centrului care avea licenţă pentru cel mult 25 de persoane.

"Erau ţinute în diferite anexe, în dormitoare de către 4 sau 15 paturi pline cu beneficiari. La un moment dat ne-au spus că ăştia sunt toţi, dar mergând prin toate anexele şi toate construcţiile de aici am mai găsit o cameră cu încă doi beneficiari", Dumitrescu Monica, inspector Consiliul de Monitorizare.

Iar supraaglomerarea pare să fie doar una dintre problemele centrului. Blocul alimentar a fost închis de inspectorii ANPC, iar acum sunt aşteptate rapoarte privind calitatea mâncării din centru. Deşi acesta adăpsteşte inclusiv persoane cu dizabilităţi, inspectorii au găsit alimente şi medicamente expirate, pâine cu etichetă ruptă sau vârstinci cu răni pe corp.

"Am găsit foarte, foarte multe medicamente expirate. Sute de cutii. Sunt şi medicamente neuroleptice", a declarat Dumitrescu Monica, inspector Consiliul de Monitorizare. Medicamente expirate au fost găsite inclusiv în biroul administatorului. Întrebat despre termenul de valabilitate depăşit, acest s-a încurcat în explicaţii.

Medicamente şi alimente expirate în azilul groazei

Inspector: De ce aveţi Anxiar aici?

Administator: Anxiar? Sunt câteva persoane care iau Anxiar.

Inspector: Păi da, dar nu mai e valabil din 2024.

Administator: Acum cred că o să fie câteva cutii care sunt aici că nu.

Potrivit inspectorilor, centrul are 25 de angajaţi, iar asistenta medicală pare depăşită de situaţie. "Are 21-22 de ani, a fost angajată în luna martie anul acesta şi este nepoata administratorului casei. Deocamndată învaţă, deocmandată nu ştie ce sunt medicamentele neuroleptice", spune Dumitrescu Monica, inspector Consiliul de Monitorizare.

În plus, toate dormitoarele sunt supravegheate video în permanenţă, lucru ce, susţin inspectorii, le încalcă intimitatea. Una dintre angajatele centrului neagă acuzaţiile. "Am încercat să luăm legătura cu un reprezentant al acestui centru de îngrijiri, dar la interfon nu ne-a deschis, iar la telefon nu a dorit să vorbească cu noi. A închis", transmite reporterul Observator, Angela Bertea.

În timpul controalelor au fost descoperite inclusiv contracte de vânzare-cumpărare între administrator şi un beneficiar al centrului. Cazul aminteşte de scandalul azilelor groazei din iulie 2023, atunci când procurorii DIICOT au descins în trei azile din judeţul Ilfov unde au descoperit grave nereguli: persoanele cu dizabilități erau ținute în condiții extrem de murdare, înfometate, ținute sechestrate împotriva voinței lor, bătute și le erau furați banii.

