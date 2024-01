Vezi și

Anchetatorii au tot mai multe cazuri de copii abuzaţi sexual. Dacă înainte de 2020, erau în jur 170 de sesizări pe an, acum numărul dosarelor penale e de trei ori mai mare.

Victime sigure ale prădătorilor sexuali

Reporter-Mihaela Dinu, psiholog: Care e cea mai tânără victimă pe care aţi întâlnit-o în 2023?

- 4 ani.

Marian Trușcă, procuror: Am avut şi agresor de 80 de ani. Am avut părinte, profesor acuzat de abuz sexual asupra propriului copil.

Adrian Țârlea, procuror: Am ajuns ca în 2020 să creştem la 255 de sesizări pe an iar în ultimii 2 ani să trecem de 300 de sesizări pe an.

Cristina Filip, reporter Observator: La final de 2023, doar pe masa procurorilor din Bucureşti erau peste 450 de dosare de abuz sexual. Asta înseamnă peste 500 de victime. Cifra neagră a infracţionalităţii, aşa cum o numesc structurile de la investigaţii criminale, este cu mult mai mare. Şi asta pentru că multe dintre abuzuri nu sunt raportate.

Cele mai multe sesizări vin acum de la profesori, consilieri şcolari sau medici. Victimele care cer ajutorul, prea puţine la număr, o fac foarte târziu.

Marian Trușcă, procuror: O fetiţă de 16 ani a reclamat nişte fapte comise în urmă cu 8 ani. Ce a fost foarte interesant e că însuşi copilul a spus că: nu mai ştiu nici eu dacă e adevărat ce mi s-a întâmplat. Şansa a fost ca după o percheziţie să găsim imagini filmate în urmă cu 10 ani.

Prădătorii sexuali folosesc aceleaşi trucuri să-şi ademenească victimele.

Mihaela Dinu, psiholog: Cei mai mulţi dintre ei sunt carismatici, ştiu să atragă copiii sunt drăguţi le oferă bunuri, poate sunt protectivi. În majoritatea cazurilor, 75-80 la sută sunt din cei cunoscuţi: vecini, familia extinsă.

Internetul îi ajută să scurteze calea spre abuz, spun procurorii, care văd cum reţelele de socializare au devenit locul din care îşi racolează şi păcălesc victimele. Persoanele cercetate sau condamnate pentru astfel de fapte sunt incluse, din anul 2020, într-un registru al agresorilor sexuali. Baza de date cuprinde acum peste 65.000 de persoane. De la 1 ianuarie, actul sexual cu un minor este pedepsit mai aspru şi constituie viol dacă agresorul este major şi cu cel puţin 5 ani mai mare.

Până acum legea era mai blândă. Un caz care a revoltat opinia publică este cel al unui individ din Sighet care a ademenit si abuzat o copilă. Legea nu era în vigoare iar el este cercetat acum pentru act sexual cu un minor.

