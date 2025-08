Este o perioadă grea în care măsurile de austeritate ne-au lovit în plin. Însă, există şi angajaţi fericiţi. Consiliul Județean Brașov a aprobat bonusuri în valoare totală de peste 450.000 de lei, pentru angajații aeroportului. În plus, peste 100.000 de lei se duc pentru decontarea cheltuielilor cu transportul angajaților. Conducerea aeroportului spune că banii vin din economiile făcute în bugetul instituției, pentru a pune capăt demisiilor depuse de angajații care sunt nemulțumiți de salariile mici.

Angajaţii Aeroportului Braşov vor primi bonusurile în fiecare lună, până la sfârşitul acestui an. Consiliul Judeţean Braşov a alocat 452.000 de lei din economii, bani care vor fi împărţiţi sub formă de tichete de 300 lei, date angajaților cu anumite ocazii și pentru ajutoare speciale, legate de evenimente în familie. Ca să facă rost de acești bani, conducerea aeroportului a decis înlocuirea unui soft de gestiune financiară cu o variantă mai ieftină; în plus, tot pentru economie, spațiile verzi ale aeroportului vor fi cosite chiar de angajați, nu de o firmă.

"Aceşti angajaţi ai Aeroportului de la Braşov nu au beneficiat de nicio majorare salarială în ultimii doi ani, în comparaţie cu colegii lor de la alte aeroporturi din România. Într-o perioadă în care avem inflaţie, avem majorări de preţuri", a declarat Mihai Pascu, membru CA aeroport.

Din cauza salariilor mici, mai mulţi angajaţi sunt acum pe picior de plecare.

"Media angajaţilor noştri este, brut, undeva la 5.800 aproximativ. Deci net înseamnă undeva la 4.000 şi ceva. De la începutul anului până în prezent, avem cinci angajaţi care au plecat pe motive de salarizare", a explicat Constantin Croitoru, lider de sindicat.

Aeroportul Brașov a încheiat anul 2024 fără pierderi

Aeroportul a fost inaugurat în iunie 2023, după o investiţie de 140 de milioane de euro. Numărul de călători crește pe timpul verii, pe seama curselor charter de vacanță. Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav este singurul aeroport construit de la zero în ultimii 50 de ani, în ţara noastră. Are 82 de angajaţi în prezent, iar în luna iulie a acestui an a avut peste 34 de mii de pasageri.

"Trei destinaţii noi: Napoli care începe pe 30 septembrie, Memmingen şi cu Nuremberg din octombrie. Iar pentru anul viitor, din luna martie, deja a fost anunţată şi destinaţia cu trei frecvenţe săptămânale: Braşov-Katowice în Polonia şi retur", a declarat Constantin Albu, director aeroport.

Aeroportul Brașov a încheiat anul 2024 "pe zero", fără pierderi, în condițiile în care a primit și subvenții de la Consiliul Județean.

Din 2027, însă, aeroportul ar trebui să se susțină exclusiv din încasări.

