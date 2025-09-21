"Nu te vom uita niciodată, Denis". Băiatul de 13 ani din Sibiu, care a căzut cu trotineta electrică, a murit

Tragedie la Sibiu. Denis, un băiat de 13 ani care a căzut de pe o trotinetă electrică în urmă cu trei săptămâni și a fost internat în comă la spital, a murit. Medicii au făcut eforturi să-i salveze viața, dar prognosticul a fost rezervat încă de la început. Vestea sfâșietoare a fost anunțată în această dimineață de familie și de Școala de Dansuri "Ioan Macrea", unde copilul era elev.

Băiatul de 13 ani din Sibiu, care a căzut cu trotineta electrică, a murit

Băiatul de 13 ani din Sibiu care, în urma cu 3 săptămâni, a căzut de pe o trotinetă electrică și a fost rănit grav, a murit. El a ajuns în stare de comă la spital, a fost operat și internat la reanimare. Însă, de la început, prognosticul medicilor a fost rezervat. În această dimineață, rudele au anunțat ca Denis a murit.

Un mesaj emoționant a fost postat și de Şcoala de Dansuri "Ioan Macrea": "E foarte trist și nedrept ca un copil să îşi părăsească părinții și prietenii astfel. Sperăm ca bunul Dumnezeu să-i ofere în ceruri o eternitate liniştită și părinților multă putere să treacă peste această mare încercare. Nu te vom uita niciodată Denis! Dumnezeu să te odihnească în pace!".

Potrivit polițiștilor, care s-au ocupat de acest caz, băiatul nu purta cască de protecţie în momentul producerii accidentului.

