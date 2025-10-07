Numărul de telefon gratuit la care poţi suna în București pentru urgenţe, pe durata codului roșu de ploi

Un ciclon puternic lovește România şi aduce cantități uriașe de precipitații, peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Primăria Capitalei anunță că toate structurile din subordinea sa sunt în alertă și pregătite să intervină în contextul codului roșu de ploi abundente. Municipalitatea le recomandă bucureștenilor să evite deplasările inutile și pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizarea problemelor cauzate de vremea severă.

Toate structurile din subordinea municipalităţii sunt în alertă şi pregătite să intervină în contextul emiterii codului roşu de ploi abundente a anunţat Primăria Capitalei. PMB recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare şi să manifeste prudenţă pe durata avertizării meteorologice.

"Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că, urmare a emiterii codului roşu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalităţii sunt în alertă şi pregătite să intervină acolo unde este nevoie", reiese dintr-un comunicat transmis, marţi, de PMB. Bucureştenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

"Sesizările sunt preluate în permanenţă de dispeceratul Primăriei Capitalei şi direcţionate imediat către echipele de intervenţie, pentru o reacţie rapidă", se menţionează în comunicat.

