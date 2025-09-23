O adolescentă din Dolj a fost găsită spânzurată într-o anexă a gospodăriei. Poliția a deschis o anchetă

O descoperire șocantă a avut loc sâmbătă, în comuna Valea Stanciului, județul Dolj. O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă dintr-o anexă a casei.

Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Segarcea au fost alertați printr-un apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat imediat și cadre medicale. Din păcate, echipajul de ambulanță nu a mai putut face nimic pentru minoră, constatând decesul.

Trupul fetei a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, care urmează să stabilească exact cauza morții.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă, urmând ca dosarul să fie înaintat unității de parchet competente pentru soluționare.

Comunicatul integral al Poliției

CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII DE UCIDERE DIN CULPĂ

În cursul zilei de 20 septembrie a.c., polițiștii Secţiei nr.13 Poliție Rurală Segarcea au fost sesizaţi de un bărbat, din comuna Valea Stanciului, cu privire la faptul că o persoană s-a spânzurat de o grindă de lemn dintr-o anexă a locuinței.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, fiind identificată o minoră de 17 ani, din comuna Valea Stanciului.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul.

Trupul minorei a fost depus la morgă în vederea efectuării unei expertize medico-legale și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, urmând a fi propusă soluție prin unitatea de parchet competentă.

