Farah a studiat matematică - informatică, la Colegiul Naţional George Coşbuc din Motru, din clasa a X-a. Prima dată, a venit în România tatăl ei. Şi-a deschis un restaurant în Gorj, apoi s-a stabilit aici cu întreaga familie. Tânăra mărturiseşte că provocarea cea mai mare a fost să înveţe limba română, apoi a ajuns să se îndrăgostească de hora românească şi de papanaşi.

"E un oraş foarte mic şi nu am avut unde să învăţ limba. De-asta am încercat mereu să învăţ singură, că asta era singura soluţie.Cultura aici e foarte diferită şi asta era greu pentru mine, dar am reuşit până la urmă", mărturiseşte Farah Hasanain.

Cu toate acestea, a trecut cu brio examenul de Bacalaureat. Cea mai mare notă a luat-o la Matematică: 9,10. "A fost greu în special la Limba Română, că nu era vorba doar de limbă, de literatură, de cultură, de context, de ani întregi de citit. Eu nu am avut baza asta", spune Farah.

Farah visează să devină IT-istă

Farah are patru fraţi. Cel mai mare dintre ei e student la Medicină, în Timişoara. Tot acolo vrea să meargă şi ea, dar să studieze la Politehnică. Visează să devină IT-istă. Încearcă să ţină şi acum legătura cu prietenii care au rămas în Gaza, zguduită de război şi îşi doreşte, ca într-o zi, să se poată întoarce acasă: "E greu. Nu au mâncare. Nu au net. Nu au absolut nimic".

Traian a fost coleg cu Farah şi i-a unit pasiunea pentru Matematică. E olimpic, are două medalii de argint la olimpiade naţionale.

- Ai ajutat-o şi pe Farah

- Da, în principal, cât am putut. Problema a fost diferenţa de limbi, dar s-a adaptat foarte bine şi sunt impresionat de cât de repede a reuşit să înveţe, mărturisește Traian Avram.

"Nu reuşeam să ne înţelegem, nu ştia limba română, nici eu altă limbă să pot comunica cu ea, dar spectaculoasă evoluţia ei", spune Alin Băncilă, profesor de matematică.

"Mai vorbeam şi în engleză. Uneori nu ştiam nici eu prea bine, dar totuşi ne mai spuneau copiii. A început să facă progrese şi am cooptat-o la un concurs naţional în clasa a zecea, Istorie şi societate, dimensiune virtuală. E foarte preocupată pe partea de informatică, şi-a creat şi un robot, a participat şi la activităţile noastre extraşcolare", a declarat și Nicolae Negru, profesor de istorie.

Colegiul din Motru e al treilea în judeţul Gorj privind rata de promovare a examenului, cu 85% dintre absolvenţi care au trecut BAC-ul după prima sesiune.

