În Prahova, pământul fuge de sub roţile maşinilor. O nouă alunecare de teren ameninţă să înghită una dintre cele mai importante artere ale municipiului Câmpina, Bulevardul Carol I. O porţiune de drum a fost deja închisă, iar traficul se desfăşoară cu dificultate. Situaţia este critică, astfel că autorităţile locale nu exclud închiderea totală a bulevardului, dacă alunecarea se extinde.

Pe o lungime de aproape 100 de metri şi o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi, Bulevardul Carol I a fost peticit de-a lungul timpului doar cât să permită circulaţia. La sfârşitul săptămânii trecute, însă, pământul a cedat din nou.

"Încă din primele momente, am constituit comitetul local pentru situaţii de urgenţă pentru a lua măsuri urgente, pentru că situaţia nu e una foarte uşoară. S-a instituit semnalizarea pe zona respectivă şi s-a închis tronsonul de drum din apropierea alunecării", declarat Irina Nistor, primarul Municipiului Câmpina.

Primăria Câmpina a ridicat problema încă de anul trecut, prin cinci adrese oficiale trimise Consiliului Judeţean Prahova, în care avertiza că este nevoie de intervenţie urgentă. În zadar, însă.

Articolul continuă după reclamă

"Ne e frică să nu ne plece cumva strada cu totul. Zona este monitorizată, astfel încât, în situaţia în care lucrurile se agravează vom trece la măsuri mai drastice, în sensul că vom închide circulaţia", a completat Irina Nistor.

Alunecarea de teren din zonă e deja problemă locală şi afectează zona de mai bine de 20 de ani.

"S-a mai întâmplat, da. Ca de fiecare dată, că de fiecare dată alunecă. Nu repară, nu face ceva", a spus o doamnă.

Şofer: "Întotdeauna a fost aici problema asta. Am zis că a rezolvat-o anul trecut cu întărirea asta, cu zidul şi cu asfaltul."

Reporter: Din păcate, a cedat.

Şofer: "Înseamnă că a fost făcut cum trebuie."

Potrivit autorităţilor, există suspiciunea unui filon de sare în subteran, care, în combinaţie cu ploile abundente, face ca terenul să devină tot mai instabil. Consolidarea zonei ar presupune lucrări ample, iar, conform unui studiu de fezabilitate realizat în mandatului fostului edil, costurile sunt uriaşe, de peste 2 milioane de lei. Până atunci, însă, bulevardul rămâne sub ameninţare, iar Câmpina riscă să piardă una dintre cele mai importante căi de acces în oraş.

Cristi Georgescu Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰