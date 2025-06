"Acolo eram, la trandafirul acela, când profesoara de matematică m-a sunat și îmi spune: domnișoară bunicuță, ai luat bacul. Am căzut jos pe iarbă, acolo am rămas" au fost spusele Ioanei Păduraru Rusu, femeia de 75 de ani care a promovat Bacalaureatul.

Şocul a fost mare, dar satisfacţia şi mai mare. De 57 de ani, Ioana Rusu Păduraru trăia cu acest regret: că nu a luat bacalaureatul. Devenise mamă, la vremea aceea, aşa că a abanondat şcoala, pentru a-şi creşte copilul. La 75 de ani, a încercat din nou. Şi a reuşit.

Cel mai greu i-a fost la română: S-au făcut prea multe împrumuturi din afară

"Vasele stăteau nespălate câte o săptămână. Somn nu aveam. Când mă culcam visam numai exerciții, x, y, z. Cel mai greu mi-a fost la română. Eu nu pot să mă împac cu româna, limba noastră română actuală. Mie mi se pare că s-au făcut prea multe împrumuturi din afară" a mai explicat Ioana.

6,36 este media pe care a obţinut-o la Bac. Cea mai mare notă a fost la Biologie. Cea mai mică, dar de trecere, la Română.

"Am luptat, nu m-am uitat nici în stânga, nici în dreapta. Ce am putut, aia am scris, răzleț așa, de aceea am luat și nota cea mai mică. Am luat 5, nu mă așteptam la 5. La biologie am luat 8 și la matematică am luat 5.95" şi-a prezentat femeia rezultatele de la examen.

Şi soţul femeii vrea să susţină examenul de Bacalaureat

Şi soţul ei vrea acum să-i urmeze exemplul.

Reporter: V-ați bucurat?

Gheorghe Rusu: Vai, enorm! vă dați seama. Și eu am făcut liceul, l-am terminat acum un an. N-am dat bacul că..n-am dat

Bunica Ioana nu se oprește aici. Şi-ar fi dorit să urmeze Facultatea de Psihologie, dar ritmul universitar ar fi prea alert pentru ea. Așa că s-a reorientat și va urma cursurile unei școli postliceale.

"Colegii mei, cadre didactice, povestesc și acum. De foarte multe ori, ea constituia factorul activ, ea îi ruga: dacă mai aveți 5 minute, 10 minute mai explicați-mi această situație, această problemă" a relatat Viorel Stan, directorul liceului.

Promovarea Bacalaureatului nu este singura reușită a bunicii Ioana. Femeia a scris până acum o carte și lucrează la alte două, de dragoste și poezie.

