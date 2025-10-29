Situaţie extrem de periculoasă în comuna Floreşti, din judeţul Cluj. Conducta de gaze a unui bloc de locuinţe trece direct prin balconul unui apartament. Potrivit legii, instalaţia de gaze trebuie amplasată în spaţii ventilate şi uşor accesibile la nevoie. Compania de gaze spune că va sista alimentarea dacă proprietara nu remediază imediat situaţia.

O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola

Tragedia recentă din Bucureşti, când o explozie puternică a distrus un bloc din Rahova, i-a speriat pe locuitorii unui bloc din comuna Floreşti, judeţul Cluj. Oamenii se tem, în fiecare zi, că ar putea sări în aer. Şi asta pentru că ţeava de gaze trece direct prin balconul închis al unui vecin.

Reporter: Vă este teamă?

Locatar: Având în vedere ultimele evenimente care s-au întâmplat în ţară, da, chiar da.

Locatar: Cred că e o problemă. Şi eu am balconul închis, dar nu cred că aş fi acceptat să treacă prin balconul meu şi să fie închis, totuşi.

Nimeni nu a sesizat pericolul până acum

"Absolut anormal pentru că vecinul respectiv, în primul rând, nu trebuia să închidă balconul. Doi la mână, cineva ar fi trebuit să se sesizeze, fie asociaţia de locatari, fie vecinii sau organele abilitate. Imaginaţi-vă că are o scurgere de gaze în balcon, automat ar sări în aer, deloc ok", a declarat Victor Ignat, consultant pentru firme de construcții.

Deşi problema nu este recentă, nimeni nu a sesizat pericolul ... până acum. "De un an stau şi tot aşa a fost. Doamne fereşte", spun locatarii.

Situaţia extrem de periculoasă a ajuns în atenţia companiei de gaze care a demarat verificări şi spune acum că va sista alimentarea cu gaz, în cazul în care nu se remediază problema.

Proprietara trebuie să demoleze balconul

"Conform legislaţiei în vigoare, instalaţiile de gaze naturale trebuie să respecte cerinţele stricte privind siguranţa în exploatare, fiind interzisă amplasarea acestora în spaţii neventilate şi locuri greu accesibile, în care întreţinerea uzuală a acestora nu poate fi asigurată", a declarat Oana Demian, purtător de cuvânt companie de gaz

Atât asociaţia de locatari cât şi proprietara apartamentului au primit notificări să readucă balconul la starea iniţială, în termen de 15 zile.

