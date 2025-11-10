Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O contabilă de 63 de ani, suspectată că a furat jumătate de milion de euro din bugetul ISJ Constanţa

O contabilă de la Inspectoratul Școlar Județean din Constanța este acuzată că a furat 2 milioane şi 600 de mii de lei din bugetul instituției. În urma unor percheziţii, anchetatorii au aflat că femeia aflată la vârsta pensionării şi-ar fi însuşit banii de la începutul anului până în luna octombrie.

de Andreea Filip

la 10.11.2025 , 14:26

Femeia are 63 de ani şi este cel mai vechi angajat al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa.

Surse din anchetă spun că aceasta reuşit să scoată din trezorerie peste 500.000 de euro în ultimele 10 luni, ori falsificând semnătura, ori ajutată şi de alte persoane. Tocmai de aceea anchetatorii încearcă să descopere dacă mai sunt şi alte persoane implicate.

Au fost făcute percheziţii atât la domiciliul femeii, cât şi la ISJ Constanţa. Anchetatorii au ridicat documente, dar şi hard disk-uri şi telefoane mobile. Calculatoarele de la ISJ au fost sigilate.

Articolul continuă după reclamă

Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile şi nu are voie să îşi mai practice meseria până când anchetatorii nu vor afla exact ce s-a întâmplat în acest caz.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

contabila isj inspectorat scolar perchezitii
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: “Am crezut că mor”
Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: &#8220;Am crezut că mor&#8221;
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate... 80.000 de euro a costat”
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate... 80.000 de euro a costat”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică?
Observator » Evenimente » O contabilă de 63 de ani, suspectată că a furat jumătate de milion de euro din bugetul ISJ Constanţa