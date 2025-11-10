O contabilă de la Inspectoratul Școlar Județean din Constanța este acuzată că a furat 2 milioane şi 600 de mii de lei din bugetul instituției. În urma unor percheziţii, anchetatorii au aflat că femeia aflată la vârsta pensionării şi-ar fi însuşit banii de la începutul anului până în luna octombrie.

Femeia are 63 de ani şi este cel mai vechi angajat al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa.

Surse din anchetă spun că aceasta reuşit să scoată din trezorerie peste 500.000 de euro în ultimele 10 luni, ori falsificând semnătura, ori ajutată şi de alte persoane. Tocmai de aceea anchetatorii încearcă să descopere dacă mai sunt şi alte persoane implicate.

Au fost făcute percheziţii atât la domiciliul femeii, cât şi la ISJ Constanţa. Anchetatorii au ridicat documente, dar şi hard disk-uri şi telefoane mobile. Calculatoarele de la ISJ au fost sigilate.

Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile şi nu are voie să îşi mai practice meseria până când anchetatorii nu vor afla exact ce s-a întâmplat în acest caz.

