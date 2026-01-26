Este a treia zi de căutări disperate în cazul adolescentei de 15 ani din Constanţa, care a dispărut fără urmă vineri dimineaţă, când a plecat la şcoală.

Scafandrii care o caută pe tânăra în apele Dunării se folosesc acum şi de drone subacvatice. Echipele de intervenție continuă să verifice zona în încercarea de a găsi orice indiciu care ar putea conduce la localizarea tinerei.

Potrivit unor surse, adolescenta s-ar fi certat cu mama ei în ultima perioadă, iar în telefon ar fi fost găsite mesaje ciudate, care ridică multe semne de întrebare.

Chivu Ana Maria are 1,56 de metri înălțime, ochi albaștri, păr blond vopsit roz la vârfuri. Cei care au informaţii despre tânără sunt îndemnaţi să sune la numărul de urgenţă 112.

