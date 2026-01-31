"A căzut ca un copac". Moarte suspectă într-un bloc din Botoşani. Iulian s-a stins la 38 de ani

Moarte suspectă într-un cartier din Botoşani. Iulian, un tânăr de 38 de ani, s-a stins din viaţă, la câteva zile după ce a căzut pe spate de pe scări, într-un bloc. Anchetatorii iau în calcul atât varianta unui accident, cât şi posibile lovituri cauzatoare de moarte.

Bărbatul a murit la spital, după câteva zile, din cauza unui traumatism cranian sever. Totul s-a petrecut în seara zilei de vineri, 23 ianuarie 2026. Iulian ieșise de la serviciu și urma să se întâlnească cu mai mulți prieteni într-un apartament situat într-un bloc de pe Aleea Arcului. Potrivit apropiaților, blocul respectiv era dotat cu sistem de interfon iar prietenii la care mergea nu aveau sistemul montat, motiv pentru care tânărul ar fi sunat la ușa unui vecin de la parter pentru a i se permite accesul în imobil.

"A căzut ca un copac"

Din acel moment, firul evenimentelor devine neclar, iar declarațiile sunt contradictorii. Prietenii victimei susțin că ușa i-ar fi fost deschisă de un bărbat care locuiește la parter. Acesta ar fi ieșit nervos din locuință, iar între cei doi ar fi avut loc un conflict. În urma unei presupuse lovituri, Iulian s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe spate, de la o înălțime de aproximativ un metru, lovindu-se violent cu capul de ciment.

"A căzut ca un copac", spun apropiații tânărului, explicând că nu a avut posibilitatea de a se sprijini sau de a se agăța de ceva în momentul căderii. Impactul cu suprafața dură i-ar fi provocat un traumatism cranio-cerebral grav, însoțit de o hemoragie internă.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă oferă o cronologie parțială a evenimentelor. La ora 22:43, Iulian este surprins îndreptându-se spre scara blocului. La 22:45 ajunge în fața imobilului și rămâne acolo aproximativ șapte minute. În acest interval, pe înregistrări se observă o umbră care se mișcă, fără a fi clar ce se întâmplă exact, însă imaginile par să susțină ipoteza că bărbatul nu a intrat în bloc.

La ora 22:51 se aprinde lumina din fața scării, fapt care, potrivit locatarilor, se produce în momentul deschiderii ușii de acces. Un minut mai târziu, la 22:52, Iulian cade brusc pe spate, fără a încerca să se sprijine de ceva.

Ulterior, pe alee trece o familie surprinsă de camerele video. Tatăl se îndepărtează și revine timp de aproximativ două minute, aparent pentru a se asigura că bărbatul căzut va primi ajutor. La ora 22:54, martorii părăsesc zona.

La 22:56, locatarul de la parter iese din bloc și îl verifică pe Iulian, făcând mai multe deplasări între interiorul locuinței și exterior. Acesta pare să privească spre alee, posibil în direcția din care ar fi putut veni ambulanța. La ora 23:04, bărbatul îl verifică mai atent pe cel căzut, după care se curăță pe mâini cu zăpadă.

Ambulanța ajunge la fața locului la ora 23:05. Echipajul medical îl preia pe Iulian, discută cu vecinul de la parter și îl transportă la spital. Ulterior, din cauza gravității leziunilor, bărbatul a fost transferat la o unitate medicală din Suceava, unde a decedat la câteva zile după incident.

În prezent, ancheta este în desfășurare. Procurorii iau în calcul atât varianta unei morți accidentale, cât și ipoteza unui presupus loviri cauzatoare de moarte (LCM). Persoana bănuită colaborează cu anchetatorii, iar surse judiciare au confirmat că aceasta ar fi apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita ajutor medical.

Rezultatele expertizei de medicină legală sunt așteptate pentru a stabili cu exactitate cauza decesului și pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ancheta continuă.

