Un adolescent de 16 ani a murit lovit de maşină lângă Timişoara, în una dintre cele mai bogate comune din ţară. Aceeaşi în care un alt copil a murit după un accident pe trotinetă. Sunt două cazuri diferite, dar care au un numitor comun. În ambele situaţii, victimele circulau pe şosea, pentru că nu au avut altă opţiune. În comună sunt prea puţine trotuare, pe alocuri deloc, problemă pe care localnicii o sesizează de ani de zile autorităţilor. Nimeni nu a făcut nimic. Şoferul care l-a lovit pe băiat a declarat că pur şi simplu nu l-a văzut.

Era puțin trecut de ora 23:00. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum Matias mergea pe marginea şoselei din Dumbrăviţa, cât mai aproape de spaţiul verde. Se întorcea spre casă de la un magazin, pe un drum drept, dar slab iluminat. În spatele lui apare un autoturism care circula în aceeași direcție şi care, la un moment dar, îl spulberă pe băiat. Băiatul mai avea câțiva zeci de metri pana acasă, Pe starda nu este trotuar așa ca merge pe marginea drumului. Soferul a declarat ca nu a văzut adoelscentul care era îmbrăcat în negru. L-a lovit în plin.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a iesit negativ

Ce i s-a întâmplat lui Matias i se poate întâmpla oricărui om care trece prin zonă. Drumul este unul comunal, dar nu este prevăzut cu trotuar. La fel cum e în aproape toată localitatea. Localnicii spun că au semnalat autorităţilor aceste probleme de-a lungul anilor. "Aceasta strada devine paralela cu centura timisoarei și preia traficul de acolo. Este tranzitata de mulți copii care merg spre şcoală. Sunt mașini care nu respecta nicio lege pentru ca nu e semn rutier. S-au făcut nenumărate sesizări. De fiecare data s-a spus că se rezolvă. Joi am avut ultima instiintare către domnul primar", spune un bărbat. Primarul spune că este o problemă de birocraţie.

"Oamenii spun ca au fost făcute multe sesizări din cauza lipsei unui trotuar. A fost o stradă cu probelme de cedare. Abia am reuşit să intrăm în posesie. Nici acum nu avem tot terenul din jurul străzii. Am făcut toate eforturile ca să o asfaltăm", a declarat Horia Bugarin, primar Dumbrăviţa.

