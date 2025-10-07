Au intrat în linie dreaptă pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj religios din România, care începe mâine. Sute de mii de credincioşi vor ajunge la Iaşi să se roage la moaştele Sfintei Parascheva. Pentru că vremea este aspră, preoţii şi medicii îi sfătuiesc să aibă la ei haine groase şi pelerine de ploaie.

Florari şi voluntari au împodobit cu flori baldachinul unde va fi aşezată mâine racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. De zeci de ani, de aranjamentele florale se ocupă aceeaşi familie de bucureşteni.

"Tematica din acest an, al 22lea de când aducem veşmântul de flori, este simfonia crinului. Sunt culori de toamnă caldă, dulce şi miresmată", spune Ion Buștei, florar.

Aranjamentele florare sunt diferite an de an. Tot Iaşiul a fost împodobit cu flori, în aşteptarea marelui pelerinaj.

Articolul continuă după reclamă

"Avem în producţie 58.000 de crinzanteme, este un număr record în acest an", spune Laurențiu Ivan, director servicii Publice Iași.

Primii pelerini s-au aşezat deja la rând. Printre ei, şi doamna Elena, în vârstă de 82 de ani.

Reporter: Din nou prima?

Pelerin: În fiecare an. Să ne rugăm pentru sănătate, pace în lume, linişte sufletească.

"Majoritatea celor care vin să se închină Sfintei Cuvioase Parascheva vin să-i mulţumească pentru darurile de la care s-au bucurat de la aceasta", spune Lucian Apopei, preot Mitropolia Iaşi.

Pentru că pelerinii vor sta la coadă şi 20 de ore până ajung la moaştele Sfintei Parascheva, preoţii şi medicii îi sfătuiesc să aibă la ei câteva lucruri strict necesare.

"Ne-am uitat pe starea vremii şi am văzut că sunt 12-13 grade cu ploaie şi am zis "opa".", spun pelerinii

Pe lângă mâncare şi ceai cald, credincioşilor le vor fi distribuite la rând de către voluntari şi astfel de pelerine de ploaie. Totuşi este bine să vină gata pregătiţi cu ele de acasă. Iar dacă nu le au, măcar umbrela să nu le lipsească din bagaje. Asta pentru că, potrivit meteorologilor, aproape în fiecare zi a pelerinajului va ploua la Iaşi, iar temperaturile vor fi scăzute, de cel mult 9 grade noaptea şi cel mult 15 ziua. Deci hainele groase sunt obligatorii.

Pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva începe mâine şi se încheie pe 15 octombrie.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰