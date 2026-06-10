O femeie din judeţul Alba a scăpat de amendă după ce a înjurat poliţiştii pentru că instanţa a constatat că injuriile nu erau trecute explicit în procesul verbal întocmit de oamenii legii.

- O femeie din Alba a înjurat poliţiştii, dar a scăpat de amendă. Injuriile nu erau scrise în procesul verbal - Arhivă

Incidentul a avut loc pe 28 mai 2025, potrivit Alba24. Atunci, poliţiştii au fost chemaţi pentru a aplana un conflict de pe raza localităţii Crăciunelu de Jos. Una dintre persoanele de faţă a început să adreseze injurii agenţilor, iar aceştia au întocmit un proces verbal, cu amenda aferentă de 500 de lei.

De ce a fost anulată amenda

Femeia a contestat amenda în instanţa, iar Judecătoria Blaj i-a dat dreptate şi a anulat amenda pe motiv că înjurăturile nu sunt scrise clar şi explicit în procesul verbal, ci există doar o referinţă vagă la faptul că au fost adresate injurii oamenilor legii.

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De asemenea, instanţa a analizat şi imaginile video surprinse de la acel incident. În urma analizei s-a constatat că există o diferenţă de 27 de minute între momentul producerii incidentului şi momentul întocmirii procesului verbal.