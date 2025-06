O femeie din Maramureș a rămas fără 30.000 de lei după ce a dat telefonul unor necunoscuți

O femeie din Maramureș a rămas fără 30.000 de lei după ce le-a dat telefonul unor necunoscuți, sub pretextul investiției în acțiuni, iar aceștia au făcut șase tranzacții din aplicația bancară.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Maramureș au fost sesizați vineri cu o faptă de înșelăciune.

„În perioada 04 – 12.06.2025, sub pretextul investiției în acțiuni, victima ar fi fost convinsă să dea accesul la telefon unor persoane necunoscute. Ulterior, din aplicația bancară instalată pe telefon ar fi fost efectuate șase tranzacții în valoare de peste 30.000 de lei. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Atenție la astfel de investiții”, potrivit IPJ Maramureș.

Polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să nu cedeze presiunii de a oferi date personale sau bancare prin telefon, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu descarce fișiere din surse necunoscute.

„Prevenția este cea mai sigură formă de protecție! Informați-vă și fiți vigilenți”, este îndemnul IPJ Maramureș.

