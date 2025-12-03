Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Șoferi de autobuz din Galați, filmați cu ochii în telefon în timp ce transportau zeci de pasageri

Mai mulţi şoferi de autobuz din judeţul Galaţi au fost surprinşi în timp ce îşi pun pasagerii în pericol. Bărbaţii au fost filmaţi în timp ce stau cu ochii în ecranul telefonului mobil şi trimit mesaje, deşi se află în trafic. Imaginile au fost filmate pe ruta dintre Galaţi şi Tecuci. 

de Adrian Obreja

la 03.12.2025 , 14:10

Poliţiştii au văzut şi ei în urmă cu puţin timp imaginile şi au demarat o anchetă pentru a-i identifica pe cei doi şoferi care apar în aceste videoclipuri stând mai mult cu ochii în telefon decât să fie atenţi la drum.

Imaginile au fost surprinse de un navetist care circulă constant pe ruta Galaţi-Tecuci, în zile diferite, unde se pot observa cei doi şoferi că stau zeci de secunde cu ochii în telefon, tastează şi trimit mesaje. Filmările au ajuns şi la reprezentanţii Societăţii de Transport care operează pe această rută, au confirmat că este vorba despre doi angajaţi ai lor. 

Reprezentanţii societăţii au spus că se fac constant sesiuni de instructaj vizavi de comportamentul la volan, iar cei doi şoferi ar trebui să răspundă, fiecare pentru ceea ce a făcut.

Articolul continuă după reclamă

De la începutul anului şi până acum, în Galaţi au fost făcute opt astfel de acţiuni de către Poliţia Rutieră pe linia transportului de persoane şi au fost date amenzi de peste 30.000 de lei. În acelaşi timp, instructorii auto şi specialiştii în conducere defensivă atrag atenţia şi spun că o secundă de neatenţie poate fi fatală. Tot ei sunt de părere că telefoanele mobile ar trebui tratate precum alcoolul şi drogurile la volan, adică interzise total.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
galati soferi autobuz politia rutiera telefon
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Evenimente » Șoferi de autobuz din Galați, filmați cu ochii în telefon în timp ce transportau zeci de pasageri