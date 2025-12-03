Mai mulţi şoferi de autobuz din judeţul Galaţi au fost surprinşi în timp ce îşi pun pasagerii în pericol. Bărbaţii au fost filmaţi în timp ce stau cu ochii în ecranul telefonului mobil şi trimit mesaje, deşi se află în trafic. Imaginile au fost filmate pe ruta dintre Galaţi şi Tecuci.

Poliţiştii au văzut şi ei în urmă cu puţin timp imaginile şi au demarat o anchetă pentru a-i identifica pe cei doi şoferi care apar în aceste videoclipuri stând mai mult cu ochii în telefon decât să fie atenţi la drum.

Imaginile au fost surprinse de un navetist care circulă constant pe ruta Galaţi-Tecuci, în zile diferite, unde se pot observa cei doi şoferi că stau zeci de secunde cu ochii în telefon, tastează şi trimit mesaje. Filmările au ajuns şi la reprezentanţii Societăţii de Transport care operează pe această rută, au confirmat că este vorba despre doi angajaţi ai lor.

Reprezentanţii societăţii au spus că se fac constant sesiuni de instructaj vizavi de comportamentul la volan, iar cei doi şoferi ar trebui să răspundă, fiecare pentru ceea ce a făcut.

Articolul continuă după reclamă

De la începutul anului şi până acum, în Galaţi au fost făcute opt astfel de acţiuni de către Poliţia Rutieră pe linia transportului de persoane şi au fost date amenzi de peste 30.000 de lei. În acelaşi timp, instructorii auto şi specialiştii în conducere defensivă atrag atenţia şi spun că o secundă de neatenţie poate fi fatală. Tot ei sunt de părere că telefoanele mobile ar trebui tratate precum alcoolul şi drogurile la volan, adică interzise total.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰