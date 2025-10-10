Antena Meniu Search
Video O femeie din Ucraina a încercat să treacă graniţa în România cu 1 milion de dolari. Unde ascunsese banii

O femeie din Ucraina a încercat să treacă graniţa în România, pe la Cernăuţi, dar a fost oprită de vameşi pentru un control. Poliţiştii de frontieră au descoperit că femeia avea asupra ei aproape un milion de dolari, 970.000 de dolari mai exact.

Potrivit Ukrainska Pravda, femeia a fost oprită la punctul de frontieră Porubne. Vameşii aveau informaţii că prin acel punct de frontieră s-ar pregăti treceri ilegale de bunuri, aşa că au oprit toate maşinile care trezeau suspiciuni. Cum femeia conducea un Mercedes E 55 AMG, a fost trasă imediat pe dreapta pentru un control amănunţit.

În blocul motor al maşinii a fost descoperit un compartiment special creat în care se afla ascunsă întreaga sumă. Atât banii, cât şi maşina au fost confiscate de vameşi. Femeia se află acum sub anchetă, iar la finalul investigaţiilor i se va stabili şi pedeapsa.

