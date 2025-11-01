Antena Meniu Search
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost transportată de urgenţă la spital

O fetiță de doi ani din Constanța a fost transportată de urgență la spital, sâmbătă, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc de locuințe de pe aleea Topolog, potrivit Agerpres. Copila era inconștientă în momentul în care a fost preluată de echipajul medical. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Incidentul a avut loc într-un bloc de locuinţe situat pe aleea Topolog, martorii sunând la 112.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani. Aceasta a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, victima era inconştientă în momentul în care a fost preluată pentru a fi transportată la spital.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului.

