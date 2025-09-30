Antena Meniu Search
O firmă de asigurări din Bulgaria, care vindea cele mai ieftine poliţe RCA din România şi avea 200.000 de clienţi, dar şi câteva mii de păgubiţi a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Măsura va intra în vigoare de la 1 octombrie.

Clienţii trebuie să ştie că asigurările lor sunt încă valabile pe toată perioada din contract, în schimb, păgubiţii trebuie să se adreseze reprezentantului de daună al acestui asigurator de pe teritoriul României.

ASF a interzis activitatea acestui asigurator pe teritoriul României după ce suspendase, începând cu data de 1 iulie, pe o durată trei luni, activitatea aceleiaşi companii.

"Potrivit surselor Observator, este vorba despre întârzieri în plata daunelor, au existat foarte multe în ultimele luni, în România cât şi în alte state unde această companie îşi desfăşura activitatea. Tocmai de aceea, ASF a decis să interzică această companie pe teritoriul ţării noastre, o companie care avea preţuri foarte mici faţă de cele de pe piaţă. De exemplu, pentru 12 lunie, pentru o maşină clasa bonus 8, asigurarea era în jur de 1.000 de lei, în timp ce la o altă companie, asigurarea era în jur de 1.700 lei. Aproximativ 200.000 de români sunt asiguraţi la această companie, deci 3% din piaţă. Prin această decizie, autorităţile vor să prevină un faliment cum a fost EuroIns, care la acel moment deţinea 60% din piaţă", a explicat Florentina Lazăr, reporter Observator.

