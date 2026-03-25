Una dintre cele mai rare flori din România a înflorit timid într-o pădure din Târgu Jiu. Este vorba despre laleaua pestriță, o floare rară, pe cale de dispariție, motiv pentru care este strict protejată de lege. Mulţi turişti fie nu ştiu asta, fie nu-i interesează - pleacă acasă cu buchete mari, deşi amenzile sunt de câteva mii de lei. Problema e că cei mai mulţi nu mai pot fi identificaţi după ce îşi bat joc de natură.

Sălbatică şi scumpă la vedere. Cunoscută și ca "floarea de șah" sau "bibilica", laleaua pestriţă este una dintre cele mai rare și fascinante plante din flora României. A fost declarată monument al naturii şi e protejată prin lege din cauza riscului ridicat de dispariție. Cristi, fotograf de profesie, ştie foarte bine asta, aşa că o imortalizează de la distanţă.

"Sunt foarte multe față de anii trecuți și cromatica e foarte superbă. Fiind foarte multe dă foarte bine în fotografii", spune Cristi Caval, fotograf.

Este perioada ideală pentru a admira laleaua pestriță, una dintre cele mai rare flori de primăvară. Înflorește doar în anumite zone din țară și rezistă aproximativ 2 săptămâni. Laleaua pestriţă mai poate fi admirată şi în Timiş, Suceava sau Bihor, însă doar pe suprafeţe mai mici. Pentru turişti, tentaţia de a o rupe e mare, dar la fel e şi amenda - între 3.000 şi 7.500 de lei.

"E o floare rară, declarată monument al naturii, este extraordinar de greu de păzit. Se fac patrulări zilnice formate din 2-3 pădurari împreună cu 2-3 locatari ai zonei și în mare măsură reușim să protejăm această floare rară. Am găsit într-o zi un băiețel care rupsese vreo 4-5 flori, dar neștiind sau needucându-l părinții am trecut cu vederea și sperăm să nu se mai întâmple", spune Romică Prodea, pădurar.

"Să calce cu grijă, este o plantă foarte delicată, o plantă care depinde foarte mult de umezeală, o plantă pe care dacă o rupi nici nu ajungi câțiva metri și se va ofili", spune Claudiu Fiu, vicepreședintele AJVPS Gorj.

Laleaua pestriță nu este singura floare de primăvară din România protejată prin lege. La fel sunt și Floarea de Colț, Papucul Doamnei, Bujorul Românesc sau Garofița Pietrei Craiului.

Pe Transfăgărăşan, o femeie a fost surprinsă în timp ce smulgea o tufă întreagă de bujori de munte. La fel ca ea, sunt foarte mulţi turişti care pleacă acasă cu florile pentru ca mai apoi să prepare din ele ceaiuri cu beneficii terapeutice.

