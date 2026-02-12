Antena Meniu Search
Confuzie la graniţa SUA cu Mexic, după ce "dronele cartelului mexican au încălcat spațiul aerian al SUA"

Confuzia crește cu privire la motivul pentru care Administrația Federală a Aviației a ordonat - și apoi a anulat - o închidere de 10 zile a spațiului aerian deasupra orașului El Paso, Texas.

Un oficial al administrației a declarat pentru Semafor că "dronele cartelului mexican au încălcat spațiul aerian al SUA" și că Pentagonul "a luat măsuri pentru a dezactiva dronele", înainte de a stabili (împreună cu FAA) că spațiul aerian era sigur, relatează Semafor.

Însă relatările ulterioare ale CNN sugerează că închiderea spațiului aerian a venit după ce Pentagonul a dorit să utilizeze un "laser de înaltă energie, anti-dronă" fără a se coordona mai întâi cu FAA.

AP a relatat că Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor a folosit laserul anti-dronă la începutul acestei săptămâni.

De asemenea, se pare că FAA nu s-a consultat cu Casa Albă înainte de a anunța că va închide spațiul aerian.

Întrebat despre acest aspect, un oficial al administrației nu a răspuns direct, spunând în schimb: "Administrația este în pas încrucişat pentru a proteja securitatea națională a Americii și frontiera de sud împotriva tuturor intruziunilor străine".

