Ucraina a lovit un mare arsenal rusesc din Volgograd. Evacuări după explozii puternice. VIDEO

Ucraina a lovit un important arsenal rusesc din regiunea Volgograd, unde sunt depozitate cantități mari de rachete, obuze de artilerie și alte materiale explozive. În urma atacului s-au produs explozii secundare puternice, iar autoritățile locale au emis ordine obligatorii de evacuare pentru locuitorii din orașul Kotluban, aflat în apropiere. Conform ucrainenilor, atacul ar fi fost efectuat cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo. Volgograd se află la 600-700 de kilometri de linia frontului.

Incendiu și explozii la un depozit de muniții rusesc din regiunea Volgograd, 12 februarie 2026 - Profimedia

Forţele ucrainene au efectuat în timpul nopţii de miercuri spre joi atacuri cu drone şi rachete asupra unor obiective militare şi energetice din mai multe regiuni ruseşti, inclusiv asupra unei rafinării situate în nordul ţării, la aproape 2.000 de kilometri de graniţa dintre cele două ţări, dar şi asupra unui depozit de muniții și obuze pentru artilerie din regiunea rusă Volgograd.

Ucrainenii au lovit o rafinărie şi un depozit de muniţii din Rusia

Presa ucraineană a relatat despre un atac cu drone Liutâi asupra unei rafinării din Republica Komi din nordul Rusiei, care a mai fost atacată de Kiev şi în august 2023. Serviciile de urgenţă locale au confirmat cel puţin un atac cu drone, dar nu au furnizat detalii despre daune. Imagini de pe social media sugerează că rafinăria a fost afectată, dar nu este clară amploarea. De asemenea, autorităţile au anunţat că aeroportul din oraşul Uhta a fost închis temporar din motive de securitate.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tot în nordul Rusiei, autorităţile au comunicat că doi oameni au fost răniţi într-un atac separat cu drone în regiunea Tambov. Guvernatorul Evgheni Pervâşov a afirmat că resturile unei drone au lovit un colegiu tehnic şi un magazin în oraşul Miciurinsk.

Şi guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocearov, a anunţat că sistemul de apărare antiaeriană a respins un atac cu rachete în timpul nopţii, ce a dus la evacuări în perimetrul localităţii Kotluban. Imagini şi videoclipuri difuzate pe reţelele de socializare par să arate explozii multiple în regiune. Iniţial, nu au fost raportate victime sau daune aduse infrastructurii civile. Surse ucrainene susţin că au fost lovite depozite de rachete în zona Volgograd.

Localnicii au relatat pe rețelele de socializare despre explozii puternice și un incendiu de amploare în zona depozitului militar, relatează Ukrainska Pravda. Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a anunţat că au lovit depozitul cu rachete FP-5 "Flamingo".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Zelenski: 819.737 de ţinte ruseşti au fost lovite de drone în ultimul an

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la sfârşitul lunii ianuarie că "peste 80% din ţintele inamice sunt distruse de drone". El a menţionat că "majoritatea absolută sunt drone produse intern şi este foarte încurajator că acestea sunt drone fabricate în Ucraina".

Zelenski a adăugat că, "doar în ultimul an, 819.737 de ţinte au fost lovite de drone". "Şi înregistrăm clar fiecare lovitură. De asemenea, acordăm puncte pentru fiecare lovitură", iar "sistemul nostru electronic de puncte, bazat pe bonusuri, funcţionează pentru a amplifica rezultatele apărării noastre".

Liderul de la Kiev a evidenţiat atunci că, în decembrie, unităţile ucrainene au neutralizat "35.000 de ocupanţi", care au fost ucişi sau răniţi grav. El a comparat acest rezultat cu pierderile armatei sovietice în zece ani de război din Afganistan, care au fost jumătate din cât au pierdut ruşii într-o singură lună din acest război.

Zelenski a subliniat că "sarcina unităţilor ucrainene este să asigure un nivel de distrugere al ocupanţilor la care pierderile ruseşti să depăşească numărul de întăriri pe care le pot trimite lunar forţelor lor". "Când vorbim de 50.000 de pierderi ruseşti pe lună, acesta este nivelul optim", a adăugat el, explicând că "sarcina Ministerului Apărării din Ucraina (...) este să garanteze exact acest nivel de pierderi ruseşti", iar acest lucru poate fi realizat "în primul rând - prin drone, fără îndoială, de toate tipurile".

El a vorbit şi de necesitatea asigurării unui nivel suficient de ridicat de pregătire şi coordonare a luptătorilor şi unităţilor ucrainene, subliniind importanţa tehnologiilor în continuarea acestui război.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰