Sunt aşadar ultimele ore în care români, străini, apropiaţi, fani ai fotbalului sau pur şi simplu oameni care l-au admirat, îşi iau rămas bun de la Mircea Lucescu. Il Luce a adunat ieri mii şi mii de oameni pe Arena Naţională. Locul în care a făcut istorie şi a crescut campioni. La fel va fi şi azi. Aceeaşi durere, aceeaşi tristeţe, aceeaşi emoţie aproape palpabilă. Sunt aşteptaţi să ajungă acolo campioni din fotbal, şi patroni ai cluburilor din străinătate, pe care Mircea Lucescu le-a ghidat cu mână de fier spre victorii. Între ei, patronii de la Şahtior Doneţk şi Dinamo Kiev.

"A fost ca un părinte pentru mine, m-a crescut. Unul din profesorii mei. Ce să zic? A făcut atât de multe lucruri pentru fotbalul românesc. S-a dedicat, a crescut generaţii... Eu cel puţin... sunt atât de recunoscător, pentru că m-a debutat la 18 ani, a avut încredere în mine. Păcat!", a declarat Gheorghe Hagi.

"Cel mai mare antrenor din toate timpurile. Nu mai zic și un fotbalist și un căpitan de echipă. S-a dus exact cum şi-a dorit să se ducă, de pe terenul de fotbal. Asta înseamnă pasiune, asta înseamnă să-ţi dedici propria ta viaţă pentru ceea ce iubeşti cel mai mult", a transmis Elisabeta Lipă, fostă canotoare.

"Îmi aduc aminte când eram tânăr, la 20 de ani, anii 90-91, la Pisa (...) el mă ducea la el acasă, mă proteja pentru că eram un copil şi chiar am amintiri extraordinare despre persoana lui şi despre el ca antrenor", a subliniat Diego Simeone, antrenor.

"Un antrenor extraordinar, o persoană minunată, simpatică, era plin de viaţă. Când îl întâlneai îi plăcea să vorbească despre fotbal, dar şi despre alte lucruri... era o persoană curioasă", a spus şi Fabio Capello, fost selecţioner al Italiei.

"Când am auzit că e bolnav, l-am sunat. Ce zice ăştia, bă, că eşti bolnav? Nu, mă, m-am dus la un control. De la control, l-am sunat şi n-a mai răspuns. Şi n-am mai apucat să mai vorbim, că m-am dus la spital şi nu ne-a primit. Ce să mai, că hai... (n.r. se uită spre cer): Stai acolo, că venim şi noi, facem echipă!", a transmis Rică Răducanu, fost portar.

