Poliția avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune prin WhatsApp. În Giurgiu, mai multe persoane au fost victime ale unei fraude în care fotografiile lor au fost folosite împreună cu numere de telefon care nu le aparțin. Sub această identitate falsă, escrocii au contactat rudele și le-au solicitat bani, invocând diverse urgențe, informează News.ro.

O nouă înșelăciune pe WhatsApp: "Trimite repede, nu spune la nimeni" - Hepta

"În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicaţia WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie. Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia şi numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit. Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei", informează, miercuri, reprezentanţii Poliţiei judeţene Giurgiu.

Frauda, bazată pe încrederea în prieteni şi familie

Poliţiştii atrag atenţia asupra faptului că acest tip de fraudă se bazează pe încrederea în prieteni şi familie şi îi îndeamnă pe cei cărora li se solicită bani prin WhatsApp să fie prudenţi şi să verifice atent identitatea celor care îi contactează.

"Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii - nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei - număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă - aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani. Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă", sunt recomandările Poliţiei.

Care sunt semnalele de înşelăciune

Poliţiştii subliniază că mesajele de tipul "trimite repede" sau "nu spune la nimeni" sunt semnale clare de înşelăciune. În plus, Poliţia recomandă populaţiei să nu distribuie fotografii sau date personale în mod public sau către necunoscuţi, întrucât imaginea lor poate fi folosită pentru a crea conturi false.

