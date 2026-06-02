Tânărul care și-a ucis mama în apartamentul lor din Constanţa, condamnat la 25 de ani de închisoare

Tânărul de 20 de ani care și-a ucis mama în ianuarie 2026, în apartamentul lor din Constanța, a fost condamnat marți de Tribunalul Constanța la 25 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Fapta, comisă în timp ce victima dormea, a șocat prin violența extremă, dar și prin desfășurarea ulterioară a evenimentelor, inculpatul recunoscând ulterior fapta și alertând autoritățile. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea probei folosite în comiterea crimei și includerea datelor genetice ale acestuia în sistemele naționale de profil.

Sentința magistraților nu este definitivă, putând fi atacată prin apel, potrivit Agerpres.

"În baza (...), condamnă inculpatul Morărescu Matei, ..., aflat în prezent în stare de arest preventiv, la pedeapsa închisorii de 25 (douăzecișicinci) de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat asupra unui membru de familie, (...). În baza (...), aplică inculpatului Morărescu Matei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor (...), respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, (...), pe o durată de 5 ani. (...) În baza (...), deduce din pedeapsa principală de 25 ani închisoare aplicată inculpatului Morărescu Matei perioada în care acesta a fost reținut pe o durată de 24 de ore din data de 19.01.2026 precum și perioada arestului preventiv dispus față de inculpat în prezenta cauză, începând cu data de 20.01.2026, la zi", reiese din soluția pe scurt dată de Tribunalul Constanța.

Instanța a dispus și includerea probelor biologice ale celui inculpat în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

"În baza (...), dispune confiscarea armei cuțit tip baionetă cu toc din material textil, de culoare neagră, cu dimensiunea totală a armei de aproximativ 30 cm, lama de 16 cm, cu mâner din material cauciucat, care prezintă urme de substanță de culoare brun roșcată cu aspect de sânge predate tehnicianului criminalist (...), dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul Morărescu Matei, în vederea adăugării profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, operațiune care urmează a se realiza, (...). În baza (...), obligă inculpatul Morărescu Matei la plata sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care 2.000 lei aferente fazei de urmărire penală și 1.000 lei aferente fazei camerei preliminare și judecății. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanța", se mai menționează în soluția instanței.

În noaptea de 18/19 ianuarie 2026, tânărul și-a omorât mama prin înjunghiere, în apartamentul lor din municipiul Constanța, aplicându-i femeii zeci de lovituri de cuțit în timp ce aceasta dormea, agresorul comițând fapta după ce băuse alcool, a declarat la vremea respectivă procurorul criminalist Zafer Sadîc.

După ce și-a ucis mama, în vârstă de 49 de ani, fiul s-a culcat în camera lui, dimineața a plecat de acasă și s-a plimbat prin oraș, a băut o cafea, iar apoi a sunat la poliție și a spus ceea ce a făcut.

Potrivit procurorului, se pare că între fiu și mamă nu a existat o stare conflictuală, femeia reproșându-i acestuia doar că bea prea mult.

Agresorul a terminat Colegiul Național de Arte "Regina Maria" din Constanța, la data comiterii omorului fiind șomer. El locuia împreună cu mama după ce părinții săi divorțaseră.

