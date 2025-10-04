Un bărbat a ajuns la spital în urma unei explozii cauzată de o butelie defectă ce a avut loc sâmbătă, într-un bloc de garsoniere din oraşul Murfatlar. Trei locuinţe şi un autoturism au fost afectate de deflagraţie, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa, victima este un bărbat, cu vârsta de 65 de ani, acesta fiind transportat în stare de conştienţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe.

"Explozia, din cauza unei acumulări de gaze de la o butelie defectă, nu a fost urmată de incendiu. Au fost afectate de suflul exploziei garsoniera în suprafaţă de 20 metri pătraţi, uşile altor două garsoniere, precum şi un autoturism", a informat ISU "Dobrogea".

După alertarea autorităţilor despre producerea exploziei, la faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere incendii cu apă şi spumă, o autospecială pentru transport victime multiple, o autoscară şi un echipaj

