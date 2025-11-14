O româncă a murit carbonizată într-un Fiat Punto, în Italia, după ce s-a ciocnit frontal cu o altă mașină

Accident violent pe o şosea din Italia! O româncă de 56 de ani a murit pe loc după ce maşina pe care o conducea s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul şi a fost proiectată într-un parapet. După impact, maşina româncei a luat foc. Martorii au încercat să o salveze, însă a fost în zadar din cauza incendiului puternic.

Victima accidentului rutier a fost identificată, scrie presa italiană. Este vorba despre Nicoleta E., o femeie de 56 de ani, originară din România și stabilită de mulți ani în Macerata.

Femeia se afla la volanul unui Fiat Punto alimentat cu metan. În urma unui impact frontal violent cu un alt autoturism, vehiculul a luat foc aproape instantaneu, iar șoferița nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Flăcările au cuprins rapid mașina, iar pompierii sosiți la fața locului nu au putut decât să stingă incendiul și să recupereze trupul carbonizat.

Identificarea a fost dificilă, însă anchetatorii au reușit să confirme identitatea femeii după verificarea documentelor și a proprietarului mașinii. Nicoleta era căsătorită cu un mecanic din zona Villa Potenza, Macerata.

Articolul continuă după reclamă

În celălalt autoturism implicat, un Volkswagen Polo, se afla un tânăr de 19 ani, care a fost rănit, dar este în afara pericolului. Accidentul s-a produs în jurul orei 15:00. Trupul femeii urmează să fie transferat la Macerata, unde va avea loc înmormântarea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰