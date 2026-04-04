Video O şoferiţă de 18 ani a intrat cu maşina în autospeciala poliţiei. Agenţii veniseră la alt accident, în Galaţi
Accident după accident în Galaţi. Un bărbat de 46 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit în plin de o maşină condusă de un tânăr de 23 de ani.
Bărbatul a coborât dintr-un autobuz şi a traversat printr-un loc nepermis, fără să se asigure. La scurt timp însă, o şoferiţă de 18 ani care trecea prin zonă nu s-a asigurat corespunzător şi a lovit maşina de poliţie aflată încă la locul accidentului.
Din fericire, de această dată nimeni nu a fost rănit.
