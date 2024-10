Acvila de câmp este, de ani de zile, pe cale de dispariţie pe întreg continentul. În 2016, la aproape jumătate de secol de când nu a mai fost văzut în ţara noastră, ornitologii au descoperit primul pui, care este monitorizat. Trăieşte la vecinii unguri, la aproape 50 de kilometri de locul unde a văzut prima oară lumina zilei. Iar de când autorităţile au decis ca pasărea să fie declarată specie protejată, situaţia pare că uşor, uşor se îmbunătăţeşte.

Acvila de câmp, tot mai răspândită în România

"Anul acesta într-adevăr am avut un succes remarcabil, dat fiind faptul că am identificat un număr de nouă perechi care ocupă teritorii. Am depistat şi un număr de patru cuiburi, dintre care trei au avut şi un rezultat cu succes, în sensul că au avut pui, au crescut pui, care au şi părăsit cuibul", spune Szilard Daroczi, ornitolog Asociația Grupul Milvus.

În total, nu mai puţin de 18 exemplare au fost găsite în vestul României. "Deci populaţia creşte cum se poate vedea de la an la an sperând ca pe viitor să putem atrage specia şi către deal, dealurile Lipovei, de excemplu, şi dealurile Banatului, teritoriile de acolo fiind foarte adecvate pentru stabilirea speciei", adaugă Szilard Daroczi, ornitolog Asociația Grupul Milvus.

Însă cea mai mare provocare pentru acvila de câmp este să rămână în viaţă. "Din păcate, există o problemă de otrăvire care este deja de câţiva ani. Persistă. Otrava vizează în primul rând stârpirea rozătoarelor, dar este amplasată pe sol neconform legii, nefiind astupată în pământ şi păsările se otrăvesc în mod secundar", a precizat Szilard Daroczi, ornitolog Asociația Grupul Milvus.

Pentru a le ajuta, specialiştii vor monta în perioada următoare mai multe cuiburi artificiale în ţara noastră. Şi deşi este o pasăre de talie mare, Acvila de Câmp se hrăneşte mai mult cu hârciogi, şoareci, porumbei şi ciori.

