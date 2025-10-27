Operaţiune contracronometru pentru salvarea un bebeluş născut într-o pădure de o tânără în vârstă de 22 de ani. S-a întâmplat în judeţul Neamţ iar misiunea a fost una extrem de dificilă din cauza zonei greu accesibile.

O tânără de 22 de ani a născut în pădurea din satul Poienari, județul Neamț. A fost o operațiune complexă a salvatorilor pentru a prelua tânăra și bebelușul.

Potrivit ISU Neamț, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari au intervenit sâmbătă în sprijinul colegilor de la ambulanță, pentru transportul unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care a născut în pădurea din satul Poienari.

De asemenea, pompierii au sprijinit echipajele SAJ și la transportul nou-născutului.

"Atât mama cât şi fiul ei sunt în stare bună şi sunt internaţi la Spitalul Municipal din Roman. Chiar dacă era însărcinată în 38 de săptămâni, tânăra a ales să meargă la cules de ciuperci. Cel mai probabil, din cauza efortului depus, a fost declanşat travaliul şi naşterea spontană. Băieţelul cântărea la naştere aproximativ 2,5 kg şi a primit din partea medicilor nota 8-9", transmite Simona Vasiac, reporter Observator.

Transportul a fost efectuat dintr-o zonă greu accesibilă din pădurea Poienari și până la ambulanțele SAJ.

