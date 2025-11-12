Video O tânără de 19 ani din Prahova a născut acasă şi a fost la un pas de moarte. O vecină i-a salvat viaţa
O tânără de 19 ani din Prahova a născut acasă, iar nașterea a fost la un pas să îi aducă sfârșitul.
Din fericire, dispecerul de la 112 şi o echipă medicală au reuşit să le salveze viața mamei și nou-născutului. Apelul la numărul unic de urgenţă a fost dat de o vecină.
Asistenta din dispecerat a alertat două echipaje, una de prim ajutor şi o ambulanţă SMURD, şi a rămas la telefon alături de tânăra care era în travaliu şi i-a dat instrucţiuni vitale până la sosirea cadrelor medicale. Atât mama cât şi bebeluşul au fost duşi la spital şi sunt acum în afara oricărui pericol.
