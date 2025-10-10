Tragedie la Constanţa O tânără mamă, poliţistă, şi-a pierdut viaţa într-un spital privat, la câteva ore după ce a născut. Pentru că starea pacientei de 29 de ani s-a înrăutăţit, a fost transferată de urgenţă la Spitalul Judeţean. A fost însă prea târziu. Soţul femeii acuză doctorii de malpraxis dar medicii spun că mama nu a fost de acord iniţial cu procedura chirurgicală care ar fi putut să o salveze.

Mădălina urma să devină mamă, după un tratament de fertilizare in vitro. Era la prima sarcină şi deşi era din Giurgiu, a ales să nască la un spital privat din Constanţa. Reprezentanţii spitalului spun că primele probleme au apărut marţi. La ora 13, tânăra de 29 de ani a venit la spital, cu dureri şi sângerări. A refuzat internarea, dar s-a întors în aceeaşi seară, când deja era în travaliu.

"Pe parcursul nopţii a născut, însă au apărut complicaţii şi starea ei de sănătate s-a agravat. Abia la ora cinci dimineaţa medicii au hotărât să transfere la spitalul judeţean din Constanţa, în comă profundă", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

Soţul a fost lângă ea tot timpul.

"La Spitalul Judeţean ni s-a spus, la 6 dimineața: "Băiete, ce speranțe mai ai, că a venit aici fără pic de sânge în ea. A veni o legumă. Au trimis-o varză aici", a mărturisit soţul Mădălinei.

"A fost admis direct la terapie intensivă, unde echipa medicală a intervenit prompt cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital. Din păcate, în ciuda eforturilor susţinute, stabilizarea nu a fost posibilă, evoluţia a fost stabil nefavorabilă, iar decesul a survenit la scurt timp după preluare", a spus Crina Kibedi, purtătoare de cuvânt a Spitalului Județean Constanța.

Potrivit clinicii, tânăra mamă a avut o hemoragie puternică şi a fost nevoie să i se înlăture uterul. Reprezentanţii spitalului privat spun că părinţii au refuzat iniţial operaţia. Într-un comunicat, mai menţionează că: "Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului (...) și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate."

"Atonia uterină este una dintre complicaţiile rare, dar extrem de periculoase în cazul unei naşteri naturale. Inseamnă că in urma nasterii, uterul nu se constractă compelt, iar acele vase de sânge nu se opresc. Sângerarea este cataclismică in situatiile astea", a spus Giorgia Zambieri, medic ginecolog.

Mădălina era poliţistă şi face parte dintr-o familie cunoscută din Giurgiu. Apropiaţii spun că a mai avut o naştere pe care a pierdut-o. Deşi medicii i-ar fi fost recomandată o cezariană, a insistat să nască natural. Revoltată şi îndurerată, familia a cerut ca necropsia să fie făcută de o echipă de medici din Bucureşti.

Soţul Mădăinei: "Mi s-a spus că a fost o complicaţie la naştere. Dar, în 2025, aşa ceva este de neconceput."

Reporter: Îi veţi da în judecată pe medici?

Soţul Mădăinei: "Nu ştiu. Pentru mine, asta nu contează. Pe ea nu o să o mai aducă înapoi."

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

Potrivit statisticilor OMS, 27% dintre decesele mamelor după naştere se datorează hemoragiilor.

