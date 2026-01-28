Trei frați de 6, 8 și 9 ani au murit în statul Texas, după ce au căzut într-un lac înghețat în timpul furtunii de iarnă care afectează mare parte din Statele Unite. Tragedia s-a petrecut în apropierea locuinței unde copiii se aflau împreună cu mama lor. Femeia a sărit în apă încercând să-i salveze, dar gerul i-a paralizat trupul. „Toți aveau nevoie de mine în același timp și n-am putut să-i salvez”, a povestit printre lacrimi.

Poveste cutremurătoare în Texas. Trei frați, în vârstă de 6, 8 și 9 ani, și-au pierdut viața în timpul iernii extreme care afectează o mare parte din Statele Unite. Micuţii şi-au găsit sfârşitul după ce au căzut într-un iaz înghețat, aflat vizavi de casa în care erau cazați temporar, au anunțat marți autoritățile.

Cei trei copii au căzut într-un iaz aflat pe o proprietate privată luni, în apropiere de Bonham, o comunitate rurală de aproximativ 10.000 de locuitori, situată aproape de granița cu statul Oklahoma, a precizat Biroul Șerifului din Fannin County. Doi dintre băieți au fost scoși din apă de către echipele de intervenție și un vecin, în timp ce cel mai mic dintre frați a fost găsit ulterior după o căutare extinsă, potrivit autorităților.

Tentativa disperată de salvare a mamei

Mama celor șase copii, Cheyenne Hangaman, a povestit că se afla afară cu copiii când aceștia se jucau și că "totul s-a întâmplat într-o clipă". Spune că îi avertizase pe băieți să stea departe de apă, dar aceștia nu au ascultat. Femeia le-a declarat anchetatorilor că fiul ei cel mic a încercat să "patineze" pe suprafața înghețată a lacului și a căzut prin gheață. Cei doi frați mai mari au sărit imediat în apă pentru a-l salva.

Mama copiilor a povestit pentru postul FOX 4 că a încercat să-și salveze fiii, după ce fiica ei a fugit să-i spună că frații ei se află în iaz. Femeia și copiii ei stăteau în casa unui prieten, aflată chiar peste drum de iaz.

"Am alergat spre iaz, am sărit în apă și am încercat să-i salvez, încercând, în același timp, să rămân și eu în viață, pentru că apa era înghețată", a spus Hangaman, care a adăugat că, imediat ce a intrat în apă, corpul i s-a blocat.

"Am încercat să-l ridic pe unul și să-l pun pe gheață. Dar gheața tot se rupea și cădeam din nou. Erau trei și eu eram doar una. De aceea nu am putut să-i salvez. Nu prea am putut face mare lucru", a declarat ea, potrivit CBC News. "Eram doar eu, singură, și ei trei. Și toți aveau nevoie de mine în același timp, iar eu nu am putut... pur și simplu nu am putut să-i salvez".

Femeia şi-a văzut copiii pierind sub ochii ei

"Când i-am văzut, se luptau și știam că trupurile lor erau deja în șoc", a povestit mama. "Apa era îngrozitor de rece. Am luptat pentru viața copiilor mei. A trebuit să-i privesc cum se zbat și se îneacă, iar eu nu am putut să-i ajut."

Femeia a mai spus că un bărbat care a venit să ajute a reușit să-i arunce o frânghie pentru a o scoate din apă. Cei trei băieți erau elevi în ciclul primar în cadrul Districtului Școlar Independent Bonham, care anulase cursurile luni din cauza temperaturilor extreme și a vremii geroase ce afectează o mare parte din SUA. Școlile din district au rămas închise și marți, din cauza drumurilor înghețate și a temperaturilor scăzute, potrivit AP.

Cheyenne i-a descris pe fiii ei ca fiind plini de viață și cu personalitate. EJ visa să devină star în fotbal, Kaleb iubea să danseze și să cânte, iar Howard "iubea să-i facă pe ceilalți să râdă".

"Suntem devastați de această pierdere de neimaginat. Gândurile noastre sunt alături de familie, prieteni și de toți cei care i-au cunoscut și i-au iubit pe acești copii", a transmis directorul general al inspectoratului școlar județean, Lance Hamlin, într-o scrisoare adresată părinților.

Până acum, gerul extrem a făcut peste 40 de victime în SUA.

