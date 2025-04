În primăvara lui 2001, de Rusalii, Magdalena, o tânără ambiţioasă din Constanţa, absolventă de matematică, directoare la o mare companie de mobilă, se dezlega de suferinţele prinse adânc de suflet. "Din grupul de prieteni care eram, cumva, stăteam cel mai bine, să spunem așa. Însă eu nu era mulțumită cu lucrul ăsta și le spuneam și lor întotdeauna, dar nu e destul. Că este ceva, da, ceva ce nu am găsit", a declarat aceasta.

După ani de zbucium şi căutări, îl găsea pe Dumnezeu şi înțelegea că este chemată să fie maică

După ani de zbucium şi căutări, îl găsea pe Dumnezeu şi înțelegea că este chemată să fie maică. Renunţa la tot ca să-şi petreacă restul zilelor în rugăciune. Azi e stareţa mănăstirii Arnota, Meteora Olteniei, locul în care cerul se îmbrăţişează cu pământul. "Am avut o tinerețe plină de căutări. Am fost, nu știu, un tânăr, o adolescentă zbuciumată, da? Atunci când din Constanța, unde m-am născut, am ajuns în București în anul 2 de facultate, am ajuns și la biserică. Și asta este ceea ce m-a păstrat și m-a ținut acolo, liniștea pe care am găsit-o", a declarat măicuţa Ambrozia.

Iar liniştea a ajutat-o să-şi cucerească fricile şi să le depăşească. A avut curaj şi nu s-a temut de prejudecăţi. "Eu am simțit atunci când am ajuns la biserică că m-am împăcat cu mine însă și cu Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni frustrați, purtăm în noi tot felul de neîmpliniri din copilările noastre, tot felul de traume", a declarat măicuţa Ambrozia. Dar a învăţat o lecţie importantă. Dă-i drumul chiar dacă doare. Sau tocmai pentru că doare. "Pentru că asta este viața, este o cruce. Avem impresia că dacă avem o funcție înaltă, am devenit oameni de succes. Dar oameni de succes, după părerea mea, suntem doar atunci când suntem fericiți și împliniți sufletește. Sunt atâția oameni care au atâtea bogății, și cunoscuți și necunoscuți, și care sunt departe de a fi fericiți și împliniți", a declarat măicuţa Ambrozia.

Îşi împarte ziua intre muncă şi rugăciune între zidurile mănăstirii. Cu mintea organizată, de matematician, a reuşit să facă din Arnota, un loc neîmplinit şi izolat până la venirea ei, un etalon de vindecare al lăcaşului. La mânăstirea Arnota, credinţa se împleteşte cu ştiinţa. Stareţa a luat fonduri europene şi, împreună cu maicile, unele dintre ele farmaciste şi chimiste, face creme şi produse de îngrijire. "Sunt făcute de noi acolo, da. Și sunt doar din ingrediente naturale. Au în ele uleiuri din plantele pe care noi le colegem de pe munte, macerate, și punem și acele uleiuri, bineînțeles și uleiuri de cumpărat, că nu mai e cum altfel", a declarat măicuţa Ambrozia.

