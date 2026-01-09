Antena Meniu Search
Tânăr băut şi fără permis, urmărit şi blocat în trafic de poliţiştii din Constanţa

Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora autoturismul pe care îl conducea, între Eforie Nord şi Agigea, reieşind că era băut şi fără permis de conducere, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

la 09.01.2026 , 13:12

Conform sursei citate, în noaptea de joi spre vineri, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au făcut semnal regulamentar de oprire unui conducător auto care se deplasa cu un autoturism pe DN 39, între localităţile Eforie Nord şi Agigea. Şoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, iar poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia, până pe strada Teilor din localitatea Agigea, unde a fost blocat în trafic, transmite Agerpres.

Şoferul, un tânăr de 20 de ani, era băut la volan şi avea suspendat dreptul de a conduce.

"Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr, de 20 de ani, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei şi substanţelor din sânge. Totodată, din verificări a reieşit că acesta are dreptul de a conduce suspendat, fiind trimis în judecată, în luna septembrie a anului 2025, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice", reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi conducere fără permis. El urmează să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive. 

